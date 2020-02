SVT:s ilska – tvingas flytta programmet

Projektledaren: ”Det är under all kritik”

avRosanna Berg

Publicerad: 26 februari 2020 kl. 11.53

Foto: SOFIA SABEL/SVT Belinda Olsson ska leda det nya debattprogrammet ”Sverige möts: Direkt” i SVT.

SVT:s nya debattprogram skulle ha sänts från Kronogården i Trollhättan.

Nu tvingar kommunen dem att byta lokal på grund av säkerhetsskäl.

– De har vetat om det länge och att komma så här sent tyckte jag var under all kritik, säger programmets projektledare Jorun Collin.

Det nya debattprogrammet ”Sverige möts: Direkt” i SVT skulle sändas från det utsatta området Kronogården i Trollhättan, skriver SVT. Temat för kvällens program är integration och segregation, och det var klart sedan en tid att SVT skulle få sända från biblioteket i Kronans Kulturhus.

Så blir det inte. Med bara några dagar kvar till sändningen fick produktionsteamet veta att de måste byta lokal.

– Kommunen sa till mig att de inte ville ha oss i Kronogården på grund av att de inte ville stigmatisera området ytterligare. Den andra anledningen var av säkerhetsskäl, säger Jorun Collin, projektledare för programmet.

”Det var väldigt sent påkommet”

Det är en väldigt stor maskin att sända direkt från en annan plats, och det kräver mycket planering, menar hon.

– Det var väldigt sent påkommet, det sa jag till dem. Vi har haft en lång och tät kontakt med kommunen där de väldigt länge har vetat om upplägget, och att komma så här sent tycker jag är under all kritik.

Nu kommer de i stället sända från Kulturskolan N3 som ligger på andra sidan stan i en annan stadsdel. Jorun Collin största oro är att de ska tappa personer från Kronogården som de jobbat hårt för att ha med i sändningen.

– Det satte oss i väldigt mycket arbete och dessutom ville vi vara i Kronogården. Det är ett program som handlar om utsatta områden. Vi vill prata med dem som bor där. Vi ska prata om ett område utan att vara där, det är klart att det är sämre.

Foto: ANDREAS BARDELL ”Sverige möts: Direkt” skulle sändas från Kronogården i Trollhättan.

Kommunen svarar kritiken

Kommunikationschefen för Trollhättan stad Vivian Komstadius säger att kommunen kände till temat för kvällen, men att de senare valde att flytta sändningen utifrån polisens bedömning.

– Vi kände efter att vi hade haft dialog med SVT om programmets innehåll att det ska vara tryggt för både invånare och verksamheter. Det var skälet till att vi valde att erbjuda en annan lokal, där finns det bättre förutsättningar säkerhetsmässigt. Så att man kan skilja deras arrangemang från vår ordinarie verksamhet. Då behöver man inte fundera på om arrangemanget skulle kunna påverka vår verksamhet.

”Sverige möts: Direkt” sänds ikväll i SVT1 klockan 20.00.

