Så har du inte sett de kända kvinnorna förr

BILDEXTRA: Här är kalendern ”Sagolika kvinnor” 2025

Uppdaterad 09.04 | Publicerad 09.00

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Nanne Grönvall som sagolika karaktären Plupp, Ann-Louise Hanson som matriark och Camilla Läckberg som ”this bitch” och ”queen”.

Kända kvinnor porträtteras återigen på helt nya sätt i Caroline Roosmarks kalender ”Sagolika kvinnor” 2025.

– För mig är det en otroligt läskig bild att ställa upp på, säger Camilla Läckberg.

Programledaren Agneta Sjödin, 57, pryder omslaget av välgörenhetskalendern ”Sagolika kvinnor” 2025 av fotokonstnären Caroline Roosmark.

I kalendern fotograferas tolv svenska kända kvinnor i starka porträtt med utgångspunkt i i välkända historiska händelser, sagor, myter och roller.

En av dem är Camilla Läckberg, 50, som låter sig fotograferas till kalendern för andra gången.

– Jag är alltid för att man ska lyfta kvinnor i alla sammanhang. Så det var liksom en ”no-brainer” redan första gången jag fick frågan, säger hon.

expand-left helskärm Camilla Läckberg

”Långt utanför min comfort zone”

På årets bild poserar deckardrottningen avklätt med pälsjacka och guldkedjor.

– Jag tycker att det är väldigt mycket styrka i bilden och också på ett väldigt personligt plan. För mig är det en otroligt läskig bild att ställa upp på, säger Läckberg.

Visionen för bilden tog bland annat avstamp i Läckbergs sommarprat där hon berättade öppet och ärligt om det komplicerade förhållandet till sin kropp.

– Det är klart att det är extremt läskigt att som 50-plus visa upp sig så pass avklädd. Caroline bad dessutom om lov att inte retuschera bilden, vilket jag har gett tillstånd till. För mig är det väldigt, väldigt långt utanför min comfort zone.

Chocken: ”Lyxkassler”

Inför fotograferingen blev Läckberg rejält chockad över vad hon skulle ha på sig. Samtidigt berättar hon att det ”bara var att köra på”.

– Jag hade fått en liten bild från stylisten om vad jag skulle ha på mig, eller rättare sagt vad jag inte skulle ha på mig. Då höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen. När jag såg de här guldkedjorna som skulle vara över magen tänkte jag, ”ah, vi ska jobba lyxkassler, härligt”!

”Står för att jag tjänar pengar”

Läckberg berättar att hon gav konstnären fria händer, likt som när hon fotograferades för kalendern 2020. Samtidigt bad författaren om att få visa upp en annan sida av sig själv än den litterära.

Hon tycker att bilden fångar temat om kroppskomplex, men också självförtroende och makt väl.

– Jag står för att jag tjänar pengar och är en framgångsrik kvinna. Jag tycker att bilden har förenat de här två sakerna på ett väldigt bra sätt. Det var lite häftigt att få känna sig som lite ”boss bitch” när vi tog bilden.

”Varför tog TV4 bort Sjödin?”

expand-left helskärm Agneta Sjödin pryder omslaget.

Kalenderprojektet görs nu för 21:e året och för Caroline Roosmark var det självklart att sätta Agneta Sjödin på omslaget.

– När TV4 sparkade henne från hennes årliga Nyhetskarameller som hon gjort i 28 år så bestämde jag mig direkt att ha med henne i kalendern och lyfta henne då jag tycker att hon är ännu bättre nu när hon är äldre. Varför tog TV4 bort henne?! Är det för att de inte vill ha en gråhårig äldre Agneta undrar jag? Jag tycker hon är fantastisk och bättre nu, säger hon.

Kalendern stödjer Fryshusets verksamhet Barn till ensamma mammor som riktar sig till barn och ensamstående mammor som lever i socioekonomisk utsatthet.

– Det är väldigt viktigt för mig att bidra, stödja och uppmärksamma dem. Det är ensamstående kvinnor med barn som har det svårast ekonomiskt i vårt samhälle och de är väldigt viktiga att lyfta, säger Roosmark.

Mer information om ”Sagolika kvinnor” 2025 finns här.

FAKTA Det här är Caroline Roosmark Namn: Caroline Roosmark

Ålder: 58

Bor: Kungsholmen

Familj: Man, tre barn, hund och ”kattor”.

Yrke: Fotokonstnär

Aktuell: Med årets kalender Sagolika kvinnor. Läs mer

”Sagolika kvinnor” 2025 månad för månad

Texter: Renée Oval

JANUARI: Nanne Grönvall

”Plupp, denna sagolika karaktär från mitten av 50­talet som varken var han eller hon. Enligt författaren Inga Borg ville hon göra en barnboksfigur som både flickor och pojkar kunde identifiera sig med. De populära sagorna om Plupp lästes om och om igen. Hen var inte i fokus då. Detta var tiden långt innan vi börjat grubbla över identiteter. Inte helt okomplicerat när något nytt föreslås, som ett nytt pronomen. Plupp bryr sig inte, hen var insiktsfullt före sin tid och nu mer aktuell än någonsin. ”

expand-left helskärm Nanne Grönvall

FEBRUARI: Camilla Läckberg

”This bitch is Queen, skön lyrik. Texten förs insiktsfullt fram om en tuff värld där hårda män utifrån position menar sig ha äkta power. Här talar vi om faktisk makt. Makten som äger företräde. Alltså, vem säger vad åt vem, att så här ser världen ut. Populärt kallat "narrativet". Berättelsen är grundpelaren, vår totem som vi ska samlas runt. "Storyn" vi ska tro på. Under lång tid var det många som tog den makten för given, något som fördes över från man till man som ett arv, ett slags fideikommiss. Den tiden är nu bakom oss. ”

expand-left helskärm Camilla Läckberg

MARS: Titiyo Jah

”Sov du lilla videung, än så är det vinter. Dag för dag, timme för timme kommer ljuset tillbaka. Likt många andra saker tar det tid, snart är dagen och natten jämställda. Perfekt balans råder kortvarigt, det är fortfarande mer vanligt att det råder ojämlika förhållanden. Livet är ännu inte helt i balans. Nyligen kunde vi läsa att det skulle ta ytterligare 60 år med nuvarande takt innan det råder balans, samma lön för samma jobb. ”

expand-left helskärm Titiyo Jah

APRIL: Julia Dufvenius

”Sveriges skandalprinsessa Cecilia Vasa, född 1540, hånades, hotades och hatades för platsen hon tog, både politiskt och i sitt obundna kärleksliv. I sin strävan efter frihet blev Cecilia Vasa inlåst, bortgift, misshandlad och även landsförvisad från Sverige. För sin tid hann hon med mer än de flesta: moder, politiker, diplomat, ambassadör, och kapare. Efter makens död 1575 blev Cecilia lämnad ensam med sina söner och alla skulder. Med sina fartyg började hon därför kapa andra fartyg i Östersjön. Hon blev 87 år. ”

expand-left helskärm Julia Dufvenius

MAJ: Victoria Skoglund

”Eva tog en tugga av äpplet då hon insåg att något inte stod rätt till. Att paradiset förbyttes till verklighet är kvinnans fel helt och hållet. Men vill man leva i ett paradis utan mening? Att ströva planlöst runt utan uppgifter, är det verkligen vad man vill med livet? Är inte meningen med livet att få känna på alla de olika känslorna som ett liv för med sig? Att fördjupa kontakten, mötet med andra är att leva, att vara en del av livets förlopp innebär att dela med sig. Vi sår frön för nya liv i framtidens generationer. ”

expand-left helskärm Victoria Skoglund

JUNI: Agneta Sjödin

”Skönhetens ursprung, är det den perfekta bilden av naturens ordning inordnad i ett begripligt system? Mänskligheten är allas vårt gemensamma ägande. Våra kroppar är odelbara, en privat tillgång som inte kan delas med någon annan. Därför är det inte konstigt om vi vill bevara dess perfekthet, den är desto mer delbar och kan betraktas som allmän och på så vis vara ett slags gemensam tillgång, vilket numera är ytterst värdefullt när många lever i fler världar, en odelbar och en delningsbar. ”

expand-left helskärm Agneta Sjödin

JULI: Khadidja Mohamud

”Blomsterspäckad, inbäddad i en värld av blommor. Utstrålning har hon. Hon som gått sin egen väg. Nu är hon där, framgångsrik, bekräftad och hyllad. Hon har givetvis fått stöd på sin väg framåt, framför allt från andra som tänker och vill som hon själv, andra kvinnor som valt att gå sin egen väg. Vanan att styra och ställa har hon ärvt av sin mor som lärt henne hur man gör för att klara sig själv. ”

expand-left helskärm Khadidja Mohamud

AUGUSTI: Lisa Nilsson

”Har ni hört talas om rosornas hav, Rosornas hav. Törnrosas ofrivilligt djupa sömn som bara kyssen av den rätta kan väcka henne ur. Undrar vad hon drömmer om? Vad ska hon väckas för och vad ska hon väckas till? Denna andra värld som hon så länge varit borta ifrån, hon som nu kanske lever i den perfekta världen. Hur kommer hon att tänka då när kyssen vi talar om väcker henne? Blir hon lycklig, undrar jag, eller vill hon återvända till sömnens och drömmarnas värld? ”

expand-left helskärm Lisa Nilsson

SEPTEMBER: Vanessa Kamga

”Stålbalkar är hårda. Stål är ett starkt material. Kroppar är mjuka men kan byggas starka, så starka att de nästan kan bära samma tyngd som stål. Vi har många kvinnor idag som problematiserar sina kroppar helt i onödan. Hets driver dåligt och skadligt beteende. Styrkan sitter många gånger i våra sinnen, en kropp är alltid vacker om människan i kroppen mår bra. Harmoni är vägen till välmående men den kan vara snårig och svår att hitta. Men bara att försöka gör dig både starkare och vackrare. ”

expand-left helskärm Vanessa Kamga

OKTOBER: Sara Sommerfeld

”Athena. Vishetens, kulturens och krigets gudinna. Hon var både krigisk och vis, men till skillnad från Ares, som representerade den våldsamma och kaotiska sidan av krig, stod Athena för ett strategiskt och rättfärdigt krig. Hon var den krigare som planerade och använde förnuft i strid, och hon var alltid en försvarare av rättvisan. På detta sätt var hon en mycket mer civiliserad och kontrollerad krigare än sin manliga kollega Ares. ”

expand-left helskärm Sara Sommerfeld

NOVEMBER: Petra Mede

”Det är sen kväll när jag upptäcker henne. Vi möts under lyktans flämtande sken i en av stadens många smala passager. Ofrånkomligt gör allt i denna korta kontakt att vi snuddar vid varandra, något obekvämt men med ett leende, som en ursäkt för en oväntad situation möts våra blickar. En beröring som låter fraset av hennes klänning fara genom mig. Jag andas in som för att underlätta, allt är en doft från någon annans värld jag inte vet något om. ”

expand-left helskärm Petra Mede

DECEMBER: Ann-Louise Hansson

”Hon är beslutsam, märkt av många utkämpade strider. Oundvikligt korsas vägar då hon färdas framåt, orädd och beväpnad i en värld som sällan skonar de besegrade. Men kärleksfull och moderlig mot de sina. Viker aldrig för hot, lockas inte av smicker, räds ej uppgiften att styra och leda. Den som vågar ställa sig i vägen för hennes politik bör vara beredd på att slåss för livet. Ingen kan som hon väcka liv och gjuta mod i de män som behövs för att hon ska uppnå sina mål. ”