Det var kul att Nicki Minaj var försenad

Markus Larsson: Resten av konsertsommaren blir en punktlig ”Sommar i P1”-upplevelse

I veckan var Nicki Minaj mer försenad än SJ.

Konserten startade först på juldagen, typ.

Det är väldigt underhållande.

Det mest förvånande var kanske inte att den amerikanska sångaren och rapparen var sen.

Publikens reaktioner och besvikelse under och efter konserten på Tele 2 Arena i Stockholm, däremot. I artiklar och på sociala medier lät det som att regeringen hade höjt skatten på medelklassens ISK-konton.

Vad väntade sig folk? Det är Nicki Minaj. Vet de inte vem det är?

expand-left helskärm Nicki Minaj.

En snabb googling räcker.

Sökresultatet visar att upprörda fans redan 2015 rasade och ville ha pengarna tillbaka efter att Minaj hade travat upp på scenen flera timmar efter utsatt tid.

Sedan dess har det varit hennes modus operandi.

pullquote Det fanns en tid för inte alls länge sen när ingen väntade sig att våra största och stökigaste stjärnor skulle börja i tid

Arbetsmetoden fyller mig med en sommarljummen nostalgi. Det fanns en tid för inte alls länge sen när ingen väntade sig att våra största och stökigaste stjärnor skulle börja i tid.

expand-left helskärm Rihanna i Borlänge.

Axl Rose i Guns N’ Roses lade sin ribba på ungefär samma nivå som Minaj. Så sent som 2010, när Axl var den enda originalmedlemmen i bandet, blev han till och med utbuad på Sweden Rock efter att ha missat startpistolen med långt över en timme.

När den ökända rumlaren Pete Doherty skulle uppträda på Hultsfred 2006 fastnade han i tullen på Arlanda. Konserten började inte förrän solen hade gått upp, morgontidningarna delats ut och fåglarna kvittrade. Sen ramlade han ner från scenen. Året därpå besökte Rihanna Borlänge och var inte bara försenad på Peace and Love-festivalen. När hon till slut gnuggade sömnen ur ögonen klockan kvart i ett på natten trodde hon att hon spelade i Oslo.

Jag minns inte längre hur sen Lauryn Hill var på Avicii Arena, som på den tiden hette Globen, 1999. Men det var inte långt från Nickis tre timmar. Många gav upp innan Lauryn och hennes 20-mannaband dök upp. Alla som gick missade en av de bästa konserterna på svensk mark någonsin.

Nicki Minaj harmlösa dårskap är ett svagt eko från förr och faktiskt lite uppfriskande.

pullquote Resten av konsertsommaren blir en sedvanligt professionell och punktlig ”Sommar i P1”-upplevelse, perfekt anpassad för en mekanisk tid

Hon är rätt ensam om att försöka bibehålla illusionen om att rocken, hiphopen och popen inte nödvändigtvis ska behöva anpassa sig efter en tidtabell. Det är förstås inte musiken, texterna och den eventuella scenshowen som provocerar längre. Där har alla gränser passerats för länge sedan. En försenad artist är mycket värre, kanske det enda som får publiken att vakna 2024.

Alla som nu förfasas över Nicki Minaj kan slappna av. Lugn, hon är ett undantag.

expand-left helskärm Mick Jagger

Resten av konsertsommaren blir en sedvanligt professionell och punktlig ”Sommar i P1”-upplevelse, perfekt anpassad för en mekanisk tid.

Den gamla rocken kommer att fortsätta tävla om vem som är piggast vid 90 års ålder. Mick Jagger har i just det fallet den gula ledartröjan. Och den nya popen får fortsätta kvala in till populära spellistor på Spotify som ”Heja Sverige!” och ”Songs to sing in the shower”.

Många av artisterna i sommar hade kanske tjänat på att vara försenade.

Då hade det kanske funnits något att skriva om dem.