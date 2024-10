Tiktok-profil och Youtube-stjärna tävlar i ”Hello Mello”

Här är alla bidrag

Uppdaterad 09.15 | Publicerad 08.36

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

De tävlar om en plats i Melodifestivalen 2025.

Här är alla deltagare i ”Hello Mello”.

– Det känns så rätt att leda ett program som lyfter fram unga musikaliska stjärnor – och de är verkligen redan stjärnor allihop, säger programledaren Eric Saade.

I ”Hello Mello” tävlar 25 bidrag med artister som är för unga för att få medverka i Melodifestivalen. Programmet leds av Eric Saade och Malin Olsson och har premiär den 27 oktober.

– Jag är otroligt pepp inför uppdraget. Det känns så rätt att leda ett program som lyfter fram unga musikaliska stjärnor – och de är verkligen redan stjärnor allihop. Jag kan se mig själv i början av min karriär i många av dem. Och att få leda programmet tillsammans med Malin Olsson, känns bara så bra och tryggt, säger Eric Saade i ett pressmeddelande.

expand-left helskärm

– Talangerna i ”Hello Mello” fullständigt golvar mig. Det finns inget häftigare än att få se unga artister som får sina drömmar att gå i uppfyllelse, och det är något fängslande med den där extra begåvningen, deras styrka och tro på sig själva. Det kommer att bli en otroligt spännande tävling och det ska bli så kul att göra det här med Eric, säger Malin Olsson.

Bland deltagarna finns bland andra Tiktokprofilen Leon Frohm, Youtubefenomenet Grannen Måns och ”Talang”-tvåan Osman.

expand-left helskärm Malin Olsson och Eric Saade leder SVT:s "Hello Mello". Pressbild.

expand-left helskärm Valencia, deltävling 1.

Deltävling 1 – 27 okt

Valencia Montpaz

Brasilien, Malmö (på somrarna)

Låt: Dancing All By Myself

Text & musik: Malin Johansson, Christian Fast, Johannes Willinder

Valencia har bott i Peru, Chile och numera bor hon i Brasilien. Hon kan prata fyra språk och håller på att lära sig ett femte. Valencia har vunnit talangtävlingar samt medverkat i flera musikaler. Hon har exempelvis spelat huvudrollen i musikalen “Annie - The Musical”. I framtiden vill hon bli en internationell popstjärna.

expand-left helskärm Leon, deltävling 1.





Leon Frohm

Kalix

Låt: Better Days

Text & musik: John-Emil Johansson, Anderz Wrethov, Marcus Winther-John

Leon är känd från TikTok. Han fick stor uppmärksamhet på sociala medier för sin unika sångröst och den uppmärksamheten ledde bland annat till att han fick vara förband till Marcus & Martinus. Utöver intresset för musiken spelar Leon hockey flera gånger i veckan.

expand-left helskärm Blackroses, deltävling 1.





Black Roses (Addapinya Kongyim, Eddie Tanttu, Albin Landersjö, Pavel Volkov)

Malmö

Låt: Only Strangers

Text & musik: Addapinya Kongyim, Eddie Tanttu, Albin Landersjö, Pavel Volkov, Magnus Karlsson, Fredrik Andersson

Black Roses kommer från Skåne och i Hello Mello tar de steget från att vara ett garageband som kör lokala gig till den stora kommersiella scenen. Deras sound är rått och punkigt men harmoniserar fint med Pinyas mjukare stämma. Namnet Black Roses är inspirerat av bandet Guns N’Roses.

expand-left helskärm Sora, deltävling 1.





Sora Elding

Stockholm

Låt: Stanna tiden

Text & musik: Ida Schönbeck, Karolina Walker

Sora har erfarenhet både som skådespelare och musikalartist. Hon har exempelvis medverkat i Agenterna, Ture Sventon och den magiska lampan, komedisketcher med Albin Olsson men även i musikaler som exempelvis musikalen Mathilda the Musical. Sora har också körat bakom Marcus & Martinus. Dessutom är hon en duktig saxofonist. I Hello Mello vill hon visa vem hon är som soloartist.

expand-left helskärm Måns, deltävling 1.





Grannen Måns (Måns Ek)

Mariestad

Låt: Din DJ

Text & musik: Sami Rekik, Ali Jammali, Peter Boström, Thomas G:son

Grannen Måns trallvänliga låtar har gjort honom populär hos den yngre målgruppen och har streamats nästan 20 miljoner gånger. Nu vill Måns göra musik som tilltalar även en äldre publik och visar upp en ny musikalisk sida i Hello Mello.

expand-left helskärm Grannen Måns

expand-left helskärm Ninija, deltävling 2.

Deltävling 2 – 3 nov



Ninija (Ninija Axelsson)

Lycksele

Låt: Vi kan börja om igen

Text & musik: Jesper Welander, Alexandra Eriksson

Ninja är norrländska med samiskt ursprung och har turnerat sedan barnsben tillsammans med sin pappa och hans bluegrassband. Som soloartist vill hon satsa på en popkarriär, svensk pop ligger nära hjärtat men hon sjunger gärna på engelska också.

expand-left helskärm 4Fun, deltävling 2.





4FUN (Olivia Chahimi Östmark, Tuva Ähdel, Oliver Samil, Sean Kvamme)

Stockholm

Låt: Get Right Up

Text & musik: Danne Attlerud, Michael Klauss, Thomas Thörnholm

4FUN är en färgstark fyra som vill gå i samma fotspår som A-teens och liknande popgrupper. Sean, Tuva, Oliver och Olivia har även individuella karriärer som skådespelare, dansare och musiker, med bland annat musikalerfarenhet, sång och dans-uppträdanden på Allsång på Skansen, Barncancergalan, Talang och For A Better Day-galan. De träffades på en av Stockholms dansskolor och bestämde sig för att bilda en grupp som står för glädje och show.

expand-left helskärm August, deltävling 2.





August Follin

Båstad

Låt: Över mig

Text & musik: William Schenberg, Gustav Blomberg

August Follin är en musikalisk talang från Båstad som behärskar allt från operasång till popballader. I hemstaden Båstad har August haft egna sommarkonserter men också medverkat som goss-sopran i Birgit Nilssons konserter tillsammans med stjärnor som Richard Söderberg. Vid sidan av musiken har han ett stort sportintresse och har tävlat i både golf och tennis.

expand-left helskärm Osman, deltävling 2.





OSMAN (Osman Salijevic)

Åstorp i Skåne

Låt: Droppe i havet

Text & musik: Emilio Pezoa Amigo, Kevin Hazami, OSMAN, Ahmet Salijevic

Osman är rapparen som slog genom redan som sexåring. Han skapar sin egen musik och har sen dess släppt flera singlar. Osman har uppträtt i större tv-sammanhang såsom Barncancergalan och 2017 knep Osman andraplatsen i Talang. Han har gjort sig känd för sitt flow och hans pappa som också är rappare är en stor inspiration.

expand-left helskärm Ina, deltävling 2.





Ina Lindgren

Halmstad

Låt: Out Of My Head

Text & musik: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, David Lindgren Zacharias, Patrik Jean

För en yngre publik är Ina känd för sin roll i tv-programmet Kokobäng. Tillsammans med sina kollegor i Kokobäng har hon synts på Allsång på Skansen och har släppt musik. I Hello Mello uppträder hon för första gången som soloartist och hon vill visa Sverige att hon har en framtid som popstjärna.

expand-left helskärm Edvard, deltävling 3.

Deltävling 3 – 10 nov



EDVARD E (Edvard Ekdahl Munch)

Stockholm

Låt: Rör på dig

Text & Musik: John-Emil Johansson, Emma-Lee Andersson, Elias Öberg, Arash Fahmi Vahid, EDVARD E

EDVARD E är besläktad med konstnären Edvard Munch och ville först satsa på måleri. Men när han började rappa och skriva disstracks på skoj för sina kompisar ledde det till att han fick uppmärksamhet i sin klass. Han började ta musiken på allvar och snart utvecklades hans disstracks till ett eget sound och nu är EDVARD E redo att satsa allt för att bli stor på den svenska hiphop-scenen.

expand-left helskärm Leo, deltävling 3.





Leo S Maas (Leo Svanström Maas)

Linköping

Låt: Will You Ever Know

Text & musik: Samira Manners, Hilde Schotte, Fredrik Andersson

Leo är singer-songwriter och har släppt flera singlar. För honom är det viktigt att hans sound låter unikt och han vill göra låtar där man hör att det finns kvalitet i musikproduktionen. Leo har alltid gitarren nära till hands och har skrivit klart ett helt album som han vill släppa inom kort.

expand-left helskärm Maja, deltävling 3.





Maja Söderström

Stockholm

Låt: Lat

Text & Musik: Axel Schylström, Joy Deb, Palle Hammarlund, Thomas G:son

Majas mål är att bli Sveriges nästa Mello-drottning. Hon är en rutinerad sångerska med stor scenvana. Förutom att hon har medverkat i musikaler och släppt flera singlar har hon uppträtt tillsammans med Carola på flera av hennes konserter. Utöver musiken har Maja även jobbat som skådespelerska.

expand-left helskärm Tymur, deltävling 3.





Tymur Vasylyshyn

Stockholm (från Ukraina)

Låt: I’ll Find You

Text & Musik: Linnea Deb, Fredrik Sonefors, Faith Kakembo, Thomas G:son

Tymur beskriver sig själv som den lilla killen med den stora rösten. Tymur flydde kriget från Ukraina och bor idag tillsammans med sin mamma och syster i Sverige. Han sjunger allt från opera till smäktande ballader och uppträder på Norrmalmstorg varje måndag.

expand-left helskärm Lily & Leah, deltävling 3.





Lilly & Leah (Lilly Källstrand Holmgren och Leah Nyströ)m

Stockholm

Låt: NIGHTTIME

Text & musik: Yasmine Tahar, Rasmus Deffler

Lilly & Leah har dans och sångbakgrund med erfarenheter från flera musikaler, tv-galor och Allsångskören på Skansen. Den här duon dansar flera dansstilar och går på en av Stockholms musikskolor. Lilly & Leah vill göra nåt unikt i Hello Mello, en låt som sticker ut från mängden och ett nummer utöver det vanliga.



expand-left helskärm Axel, deltävling 4.

Deltävling 4 – 17 november



AXEL (Axel Ekström Dellvi)

Landskrona

Låt: Tills månen blir sol

Text & Musik: Adam "Rymdpojken" Englund, Gustav Blomberg, Danny Saucedo

AXEL behärskar flera instrument som exempelvis bas, trummor och piano. Han sjunger rock och pop, men har även rappat och sjungit i kör och har erfarenhet från flera olika föreställningar på Malmö Opera. Vid sidan av sin musikaliska talang kan han skryta med riksmedaljer i truppgymnastik.

expand-left helskärm Betty, deltävling 4.





Betty Lo (Betty Billgren)

Stockholm

Låt: Varför vill du inte ha mig

Text & musik: Betty Billgren, Jesper Welander, Alexandra Eriksson

Betty Lo har alltid sjungit och vetat att hon kommer att jobba med musik på ett eller annat sätt. Som artist vill hon förmedla glädje och inspirera andra ungdomar. Hennes mål är att i framtiden sälja ut stora arenor runt om i världen och äga den stora internationella popscenen. Vid sidan av musiken är ridning hennes stora passion.

expand-left helskärm Oliver, deltävling 4.





Oliver Eriksson

Malmö

Låt: Numb

Text & musik: Gustav Blomberg, Amanda Thomsen, Andreas Poom

Oliver har ett Instagramkonto med över 55 000 följare och väckte intresse när han började lägga ut låtar på turkiska. Det ledde till att han fick stor uppmärksamhet i turkisk media. I Hello Mello hoppas han på att etablera sig som artist även i Sverige.

expand-left helskärm Sixten, deltävling 4.





Sixten Linton

Stockholm

Låt: Hearts Will Collide

Text & musik: Sixten Linton, Amanda Kongshaug, Gustav Blomberg

Sixten producerar och skriver sin egen musik och vill inte begränsa sig till enbart en musikgenre, utan gärna pusha gränserna. Han producerar och sjunger allt från jazz till popmusik och hör rytmer och musik i allt, vilket inspirerar honom när han skapar musik.

expand-left helskärm Jennifer, deltävling 4.





Jennifer Aoun

Skövde

Låt: Breaking My Heart

Text & musik: Jimmy Jansson, Moa “Cazzi Opeia” Carlebecker, Thomas G:son

Jennifer drömmer om att få beröra miljontals hjärtan med sin sångröst. Hon har tidigare synts i tv-programmet Talang där hon kom på tredje plats 2023, och har gjort sig känd för sin stora powerröst och mäktiga ballader. I Hello Mello vill hon visa en större bredd och vad hon är kapabel till som artist.



expand-left helskärm Kimberly, deltävling 5.

Deltävling 5 – 24 nov



Kimberly Rydberg

Stockholm

Låt: Through It All

Text & Musik: Karl Flyckt, Patrik Jean, William Segerdahl, Calle Hellberg

Kimberley har stor erfarenhet som musikalartist. Hon har haft huvudrollen i "Annie" och även medverkat i "Peter Pan", "Sound of Music" och "Ronja Rövardotter". I Hello Mello vill hon kliva fram som popartisten Kimberly.

expand-left helskärm William, deltävling 5.





WillTech (William Saadoun)

Växjö

Låt: EPA i fjällen

Text & musik: Fröken Snusk, Rasmus Gozzi, André Zuniga, Palle Hammarlund

WillTech har producerat och skrivit egen musik sedan 2019. Han har släppt ett flertal singlar samt uppträtt ute i landet, bland annat på Allsången i Böda. Hans nisch är EPA-dunk och målet är nu att bjuda Sverige på show och fest i Hello Mello.

expand-left helskärm Leona, deltävling 5.





LEONA (Leona Tidbeck)

Stockholm

Låt: Över ytan

Text & musik: Calle Hellberg, Max Huss, Lisa Ajax, Christoffer Balazik, William Segerdahl

Leona har tävlat i musik och stått på scenen sedan hon var nio år och i höst spelar hon Amy Winehouse i musikalen ”Dear Amy Musical” på Gottsunda Dans & Teater i Uppsala. Hon går på en Stockholms musikskolor och hennes mål är att bli vår nästa stora balladstjärna.

expand-left helskärm Bianca, deltävling 5.





Bianca Rosendahl

Sandviken

Låt: Take My Hand

Text & musik: Johan Jämtberg, Christoffer Jansson

Scenvana Bianca har sjungit och dansat på flera olika scener i Sandviken och Gävle – hon har uppträtt på Gasklockorna i Gävle och 2022 invigde hon Sandvikens nationaldagsfirande med att sjunga Sveriges nationalsång. Dessutom har Bianca samarbetat med musikproducenter som var med i början av Zara Larssons karriär.

expand-left helskärm Felix, deltävling 5.





Felix (Felix Norrbrand)

Stockholm

Låt: Fever Dream

Text & musik: Christoffer Collins, Alexander Laitila, Emelie Eriksson

Felix går på musikskola i Stockholm och har dansat och sjungit sedan han var liten. Som ung artist vill han kombinera dessa styrkor på scenen för att sticka ut. Felix vill göra beatbaserad musik och i framtiden hägrar en karriär i USA.