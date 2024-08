Här dyker Hollywoodstjärnan upp i Sverige

Spelar in ny storfilm på skepp

Uppdaterad 16.28 | Publicerad 16.27

Amanda Seyfried är i Göteborg på filminspelning.

Hollywoodstjärnan berättar att hon förälskat sig i staden, rapporterar GP.

– Det här blir ett minne för livet, säger hon om inspelningen till tidningen.

Skådespelaren Amanda Seyfried, 38, är på plats i Göteborg för ett nytt filmprojekt där hon spelar huvudrollen, rapporterar Göteborgs-Posten.

I tisdags började inspelningarna till det kommande historiska dramat ”The woman clothed by the sun” som bland annat spelas in på Ostindiefararen Götheborg.

Hollywoodstjärnan säger till GP att hon redan älskar staden.

– Ja, det första vi gjorde var att besöka fiskkyrkan och Haga. Sedan tog vi färjan över och hamnade på den här fantastiska båten.

– Den här upplevelsen ombord har varit – och är – otrolig. Det är något jag aldrig kommer att glömma.

Seyfried har bestämt att hon kommer att stanna kvar i Göteborg en extra dag för att upptäcka staden tillsammans med sin familj.

– Annars skulle det kännas som att vi missade något, säger hon.

expand-left helskärm Amanda Seyfried.

Fansens lycka: ”Välkommen”

Amanda Seyfried har lagt upp en Instagrambild från inspelningsplatsen på skeppet i Göteborg.

Bilden har bland annat gillats av Lindsay Lohan, 38.

Flera fans uttrycker glädje över stjärnans Sverigevisit och hälsar henne välkommen.

”Welcome to Gothenburg”, skriver flera personer.

Känd från ”Mamma mia”-filmerna

Amanda Seyfried är bland annat känd för sin medverkan i musikalfilmerna ”Mamma Mia”. Hon spelade även i ungdomskomedin ”Mean Girls”.

Seyfried är gift med Thomas Sadoski, 48, paret har två barn.