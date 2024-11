Konstnären Oscar Guermouche död

Blev 47 år

Uppdaterad 19.25 | Publicerad 18.18

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Konstnären och förläggaren Oscar Guermouche har avlidit, 47 år gammal, skriver Dagens Nyheter.

Oscar Guermouche föddes 1977 i Stockholm och växte upp i Borgholm på Öland. Han utbildade sig på Konstfack i Stockholm, där han tog en mastersexamen 2009. Efter utbildningen flyttade han tillbaka till Öland.

Återkommande teman i Guermouches konst är manlighet, etnicitet och nationstillhörighet. Hans verk har ställts ut runt om i Europa och på institutioner som Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konsthall och Magasin III.

expand-left helskärm Konstnären Oscar Guermouche har särskilt intresserat sig för manliga karaktärers miljöer och språk. Pressbild.

Oscar Guermouche har varit föreläsare och gästlärare på Kungliga konsthögskolan, Konstfack och Akademin Valand. Han var vice ordförande i Bildkonstnärsfonden, ordförande i Iaspis-delegationen och ledamot i Konstfacks högskolestyrelse. Guermouche drev också sedan 2020 bokförlaget Praun & Guermouche tillsammans med formgivaren Sandra Praundet.

Under hösten deltog han i utställningen ”Inmundigas” på Galleri Gemla i Stockholm och ställde ut bokprojektet ”The eye of the tiger” på restaurang Riche. Fram till den 30 november visas hans utställning ”Och mulnar det i Svithiod” på Áttje museum i Jokkmokk.