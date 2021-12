Så mycket pengar får skådespelarna för nya ”Sex and the city”-serien

Enligt uppgifter till Variety

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Chris Noth och Sarah Jessica Parker på premiären av ”And just like that”.

Carrie, Miranda och Charlotte är tillbaka.

Och de får miljoner för sin comeback, enligt Variety.

Så här mycket pengar ska skådespelarna ha fått för att spela in en ny säsong av ”Sex and the city”.

”And just like that...” är namnet på den nya säsongen av ”Sex and the city” som har premiär den 9 december. 17 år efter att den senaste säsongen av originalserien slutades sändas så får serien nytt liv.

Men det har sitt pris. Enligt Variety ska skådespelarna Sarah Jessica Parker (Carrie), 56, Kristen Davis (Charlotte), 56, och Cynthia Nixon (Miranda), 55, ha fått nästan tio miljoner kronor per avsnitt. De tio avsnitten har alltså gett respektive skådespelare cirka hundra miljoner kronor sammanlagt – just like that...

Handling i nya ”Sex and the city”

”And just like that...” går att se på streamingtjänsten HBO Max från och med 9 december. I den nya säsongen får tittarna följa Carrie, Charlotte och Miranda och deras liv i New York. Kim Catrall, 65, som spelar Samantha kommer inte att medverka i återföreningen.

helskärm Den första bilden från ”And just like that...”.

Publisert: Publicerad: 09 december 2021 kl. 10.40