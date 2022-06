Bob Woodruffs dänga skiner i den gnistrande eftermiddagssolen

helskärm Bob Woodruff.

DENVER. Nu är det nästan lördagkväll och jäklar vad bra att du kan ladda upp med en knockout-låt som heter just så.

Men nej, det är inte John Fogertys egen version av ”Almost saturday night” du ska plugga innan du steppar ut på byn.

Det är Bob Woodruffs – en dänga som skiner som lacken i en nyvaxad Cadillac på väg söderut längs 405:an i Los Angeles i den gnistrande eftermiddagssolen.

Befinner mig för tillfället i Denver och filosoferar under en lunch på Cherry cricket – en av hela USA:s mest förföriska diners – över de bästa låtarna om den rätt underskattade metropolen vid Klippiga bergens östra sluttningar.

Det leder tankarna till Dave Edmunds eftersom han toppar den listan med sin version av Bob Segers ”Get out of Denver” och då kommer jag på att den här spalten denna vecka kan handla om de bästa låtarna om lördagar.

För Edmunds har ju gjort ett oförglömligt avtryck även i den något smala subgenren – John Fogertys ”Almost saturday night”.

Det är dock inte den tagningen som lämpar sig allra bäst under eftermiddagens laddning inför det som stundar ikväll. Det är den som underskattade honky tonk-hjälten Bob Woodruff lade på albumet ”Desire road” 1997.

Den har förnämlig svikt i steget och blänker verkligen ikapp med de skinande svarta Cadillacs man helst ska ratta längs breda freeways i Kalifornien när man hör den.

Woodruff har ytterligare en förnämlig dänga med på den Spotify-lista med de bästa lördagslåtarna jag satte samman för några månader sedan: Titelspåret från ”Dreams and saturday night” – en superb 90-talsvariant av Gram Parsons ”Grevious angel” som alldeles för få brydde sig om när den kom.

Sam Cookes ”Another saturday night” har naturligtvis också en framskjuten position på samma Spotify-lista; han är ju av de största sångare som funnit och låten ett mästerverk. Där finns tillika Norma Jean Wrights längtansfulla disco-pärla ”Saturday”, Tom Waits ”(Looking for) the heart of saturday night”, Kirsty MacColls ”Big boy on a saturday night”, Spice Girls ”Saturday night divas”, Elton Johns ”Saturday night’s alright (for fighting)”, Hal Ketchums ”Small town saturday night” och Louis Jordans ”Saturday night fish fry”.

Firar du lördag med så livfulla karaktärer som Louis Jordan finns förstås risk att du vaknar och mår lite kymigt, men då kan du alltid hela dig med ettan på listan över de bästa söndagslåtarna – Kris Kristofersons ”Sunday mornin’ comin’ down”.

Den listan ska jag dock be att få återkomma om...

ORSAKER TILL EXTAS

Kevin Morby – This is a photograph (Album)

– Bästa resan till Memphis på länge.

Moonica Max – Part two (Album)

– Det bästa som kommit från Dalarna sedan Morakniven.

Prince and The Revolution – Live (Album)

– Att jag aldrig hann se Prince live hör till det jag ångrar mest livet, men det här är ett hyggligt substitut.