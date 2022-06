Jeff Goldblum: Det är första gången mina barn får gå på bio

Skådespelaren om hur nära det var att han blev petad från ”Jurassic Park”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Jeff Goldblum.

HOLLYWOOD. För 30 år sedan höll Jeff Goldblum på att bli petad ur ”Jurassic Park”.

Med Sverigeaktuella ”Jurassic World: Dominion” återvänder han för att sätta punkt för trilogin.

– I den första sprang Steven Spielberg runt med en megafon och gjorde dinosaurie-ljud, säger han.

Mycket vatten har runnit under Hollywoods teknologiska broar sedan den första filmen om de mäktiga urtidsdjuren tog världen med storm.

– På den tiden hade vi en tennisboll som vi alla skulle titta på samtidigt, säger Goldblum som porträtterar matematikern Ian Malcolm.

– Med ”Dominion” hade vi dinosauriedockor med päls. Det gjorde det mycket lättare.

I höst fyller Goldblum 70. Det är nästan omöjligt att ta in när man möter honom. Jag vet inte om det är det tjocka håret som gör det, den vältränade figuren eller den hippa klädstilen. Men skådespelaren och jazzmusikern Goldblum har inte något som för tankarna till pensionering.

helskärm Ur ”Jurassic World: Dominion”.

”Glad att få jobb”

Trots det går det inte att förneka att han varit med länge.

I en inspelningshangar på filmbolaget Universals område i Los Angeles passar vi därför på att ta med honom tillbaka till starten på sagan när den här fantastiska framgångsrika filmserien fick sin början.

– Jag var bara en förväntansfull skådis på den tiden, glad över att ha ett jobb.

Född i West Homestead i Pennsylvania hade han tidigt bestämt sig för att satsa på skådespeleriet.

– Jag visste att oddsen för att jag skulle få ett jobb var emot mig och att de var ännu sämre för att jag skulle få en fortsatt möjlighet i branschen.

helskärm Jeff Goldblum i Köln under lanseringen av ”Jurassic World: Dominion”.

Imponerade på regissören

Ändå lyckades han. Huvudrollen i ”Flugan” 1986 imponerade på Steven Spielberg. Bara några år senare hörde den prisbelönte regissören av sig om ”Jurassic Park”.

– Jag avgudade det han gjort med ”Hajen” och Närkontakt av tredje graden”. Jag var överlycklig, säger Goldblum.

Han kastade sig över Michael Crichtons bok som filmen skulle baseras på och kunde inte bärga sig förrän han skulle få ställa sig framför kameran.

helskärm Laura Dern och Jeff Goldblum.

Pitchade för sin roll

– Då fick jag höra av Steven att de gjorde olika versioner av manuset och att min rollfigur inte längre fanns med.

– Innan jag gick gav jag honom någon slags pitch för varför min figur borde behållas. Jag tror inte att de påverkade honom, men som tur var tog de tillbaka Ian Malcolm och jag fick en chans att spela rollen.

Minns du första dagen på inspelningen?

– Det var på Hawaii. Vi flög till Kauai, där de grönaste delarna kan se ut som Costa Rica. Första scenen var med härliga Laura Dern (som han inledde ett mångårigt förhållande med, reds anm) och Sam Neill.

– Vi var tillsammans i en jeep och skulle låtsas att vi såg dinosaurier. Steven ville inte ens repetera. Han sa att han skulle säga åt oss vad vi skulle göra och om vi fångade det när det fortfarande var färskt skulle vi inte behöva återskapa det. Så blev det och det var så vi satte igång.

Har du sett om ”Jurassic Park” någon gång?

– Den dyker upp på skärmen ibland när jag står på löpbandet i mitt hemgym. Jag brukar kika lite för att se hur jag klarar det.

helskärm ”Jurassic Park” med Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Laura Dern och Sam Neill.

Tycker att ettan står sig

Hur är det att se sig själv för 30 år sedan?

– Det är lite som att se en heminspelad film. Jag har mycket kära och ömma känslor inför hela grejen.

30 år är en lång tid för en filmserie. Vad tror du det är som gör att den har hållit så länge?

– Folk har alltid varit intresserade av djur. Många är särskilt intresserad av dinosaurier. Sättet Steven tolkade det på från början var publikfriande och sen har tittarna hängt på. Det hjälper såklart att uppföljarna varit välgjorda.

Han tycker att ettan fortfarande står sig.

– Jag har två barn, en sjuåring och en som nästan är fem. Förra året visade jag dem ”Jurassic Park” och ”Lost world”. Jag fick en kick av att se dem igen genom deras ögon.

helskärm Emilie Livingston och Jeff Goldblum.

Biopremiär för sönerna

Goldblum uppger att han och hans nuvarande hustru, Emilie Livingston, planerar att ta med sönerna på fredagens premiär av ”Dominion”.

– Det är första gången de får gå på bio.

Är du inte rädd att de blir skrämda?

– Vi för förberett dem, sagt att mitt ansikte kan se lika stort ut som en bil, att det kan vara högljutt, kanske otäckt. Men de säger att det vet att det bara är en film.

De måste vara coolt för dem att ha en pappa som tampas med dinosaurier?

– Jag vet inte om de förstår sånt. Men de var med i England när vi filmade. Det var under covid och vi bodde tillsammans allihop. De fick gå in i studion och se när de sista tänderna sattes in i dinosaurierna.

”Dominion” lär vara sista delen i den här sagan. Men sånt brukar kunna ändras i Hollywood. Är du intresserad av en fortsättning?

– Jag lockas alltid av kreativ näring. De här skickliga personerna säger att det är det sista kapitlet, men ett annat kapitel kanske inleds. Då kan eventuellt Malcolm bidra med något. Jag är redo oavsett vad som än dyker upp.

”Jurassic world: dominion”

Vad: ”Jurassic world: dominion” är uppföljaren till ”Jurassic World: fallen kingdom” (2018). Det är också den sjätte delen i filmserien, den sista i Jurassic world-trilogin och avslutar handlingen som inleddes med ”Jurassic Park” (1993).

Vem: Regi av Colin Trevorrow (som också skrivit manus tillsammans med Emily Carmichael).

Vilka: Originalskådisarna Jeff Goldblum , Laura Dern och Sam Neill, tillsammans med bland andra Chris Pratt, Bryce Dallas Howard och Omar Sy,

Varför: Fyra år har passerat sedan Isla Nublar förstördes. Nu lever och jagar dinosaurierna sida vid sida världen över. Men den sköra balansen hotas av mörka krafter.