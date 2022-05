Mejla Magnus Sundholm

Två meningar avgör Depp- och Heard-målet

HOLLYWOOD. Sex veckors smutskastning, anklagelser och påhopp är över.

Sedan sent på fredagskvällen vilar ödet för Johnny Depp och Amber Heard i juryns händer.

Hela målet kretsar kring mindre än två meningar.

Enkelheten är nästan svår att ta in. I veckor har vi lyssnat till parets anställda, vänner, exbekanta, psykologer och flera Hollywoodtungviktare.

Vi har också lyssnat till de båda huvudrollsinnehavarna, Johnny Depp, 58, och Amber Heard, 36. Tillsammans har de i rättssalen Fairfax i Virginia delat de sjukaste och fulaste berättelserna om varandra i det Hollywoodäktenskap där de med brutal tydlighet lockat fram varandras värsta egenskaper.

Att Depp är missbrukare av alkohol och droger har han själv bekräftat. Hans bedrövliga kvinnosyn, i varje fall när det gäller Heard, är svår att förneka.

I ett textmeddelande kallar han henne ”värdelösa hora” och skämtar om att han ska ”spöa upp den fula fittan”.

Det var innan han gifte sig med henne.

helskärm Johnny Depp.

Heard i sin tur har bland annat exponerats för att ha slagit sin make och för att mer än en gång ha glidit på sanningen.

Men för fallet som sådant är mycket bara dimridåer.

I centrum för sjumannajuryn som precis inlett överläggningar står delar av två meningar i den debattartikel som Heard skrev i Washington Post i december 2018:

”För två år sedan blev jag en offentlig person som representerar våld i hemmet, och jag fick med full kraft känna på vår kulturs vrede mot kvinnor som träder fram”, skrev hon i ett stycke.

Skrev på tystnadsplikt vid skilsmässan 2016

”Offentlig person som representerar…” var en noggrant vald beskrivning i en text där hon inte kallar sig offer eller någon som överlevt våld. Inte heller nämner hon Depp vid namn.

Hade hon gjort det hade hon brutit mot den tystnadsplikt de båda skrev på vid parets skilsmässa 2016.

”Jag hade en sällsynt position där jag i realtid kunde se hur institutioner skyddar män som anklagas för misshandel”, skrev Heard i ett annat stycke.

helskärm Amber Heard.

Två år tidigare hade hon prytt omslaget till veckotidningen People där hon såg ut att ha skador i ansiktet. Vid ungefär samma tidpunkt hade hon bett domstolen utfärda ett besöksförbud mot Depp.

Sammantaget gjorde det att Depp kände sig utpekad, vilket ledde till en stämning för förtal och skadeståndskrav på 50 miljoner dollar, motsvarande en halv miljard kronor. Heard kontrade med en motstämning, anklagade Depp för en smutskastningskampanj som ödelagt hennes karriär och begärde 100 miljoner dollar.

Det här är andra ronden i ärendet. Den första, som utkämpades i England efter att The Sun kallat Depp ”hustrumisshandlare”, slutade 2020 med förlust för ”Pirates of the Caribbean”-stjärnan.

Där slog en domstol fast att majoriteten av Heards påstående mestadels var sanna och att The Suns publicering därför inte utgjorde något fel.

Under slutpläderingen på fredagen bad Depps advokat Camille Vasquez juryn att ge Depp livet tillbaka och uppmanade den att ”ställa Heard till svars för hennes lögner”.

Heards advokat Ben Rottenborn vädjade till juryn att ta ställning för offer för våld i hemmet och för yttrandefrihet.

Där är Depp ett helgon medan Heard är en häxa

I sociala medier och på nätet i stort är det redan avgjort. Där är Depp ett helgon medan Heard är en häxa som borde brännas på bål och hennes bebis kokas i en mikrovågsugn.

Hans rasande fanskara har jämförts med Donald Trumps och tidigare Michael Jacksons.

Men målet mellan Depp och Heard avgörs inte av fans på sociala medier.

Det avgörs av en liten grupp personer i en förort till Washington. Just nu debatterar de innebörden i det som är mindre än två meningar.

Fotnot: Domen kommer tidigast den 31 maj. Men den kan dröja ännu längre än så.