Carola om utländske mannen: ”Det blev en lunch”

Artisten: ”Svårt”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Carola har hintat om att det finns en utländsk man som hon är nyfiken på.

Nu berättar artisten att det inte blev någon romans av det hela.

– Det blev en lunch, och det var det, säger hon.

Carola Häggkvist, 55, sa tidigare i höst om sitt kärleksliv att det fanns en man som bodde utomlands, som inte är svensk, som hon var nyfiken och ville titta närmre på.

Men mannen blev inte hennes nästa kärlek.

– Den mannen blev det inget med. Man måste kunna förstå varandra, språket, det är svårt när man inte talar samma språk och inte har riktigt samma mål och intressen. Då fanns det inte riktigt något för mig att hänga upp det i. Det blev en lunch, och det var det. Jag är en sådan person som känner att klickar det inte från början, då kan det lika gärna va, säger hon.

”Träffade en jättetrevlig snubbe”

Carola, som befinner sig på semester i Spanien, är fortsatt öppen för kärleken och under hennes dag i ”Stjärnorna på slottet” på SVT under lördagskvällen sa skådespelaren och komikern Per Andersson till Carola att han tror att hon kommer att ha hittat en ”kanonkarl” fram till att programmet sänds.

helskärm Carola Häggkvist.

När Aftonbladet pratar med Carola är det fredag, alltså dagen innan programmet sändes. Carola svarar därför:

– Det är faktiskt ett dygn kvar! Jag träffade faktiskt en jättetrevlig snubbe i dag här i Spanien, det gjorde jag. Jag är öppen för möten, bra och intressanta möten. Alla vill väl träffa någon helt random, vi får väl se. Du får återkomma, säger hon och skrattar.

Fullt upp med karriären

Med karriären är det dock i vanlig ordning full rulle. Under året ska hon skriva en självbiografi, och också jobba fram nya poplåtar inför 2023, när hon firar 40 år som artist. Och flera andra projekt är på gång.

– Jag är sugen på att föreläsa och jag är sugen på att starta min sång- och scenskola för både unga och äldre. Att komma igång med det här som jag vet att jag kan säga och som jag har erfarenhet av och ge folk inspiration till att våga gå utanför ramen.

Om den kommande självbiografin säger hon:

– Det kommer att vara en positivt bok, en livsbejakande bok som handlar om hur man kan vända svåra situationer till något positivt. Det kommer att vara förklarande och på ett respektfullt sätt, jag kommer inte att hänga ut någon för egen vinnings skull. Jag är redan en vinnare.

Publisert: Publicerad: 09 januari 2022 kl. 07.46

LÄS VIDARE