Från ”liten brun tjej med stora drömmar” till 50 miljoner följare

Hot: Youtubeserien ”Sideswiped” har tre kvinnliga huvudroller och är en slags ”Sex and the city” i dagens Tindervärld.

Not: Margot Robbie och Saorsie Ronan gör vad de kan men kostymhistorien ”Mary – the queen of scots” är överraskandet dramafritt.

Hotter: Viggo Mortensen. Han är fantastisk i ”Green book” och det skulle inte förvåna om dramakomedin ger honom hans första Oscar.