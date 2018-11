P Diddy + FÖLJ

Skådespelare hittad död – blev 47 år

Kim Porter var tillsammans med Sean ”Diddy” Combs i 13 år

NÖJE 15 november 2018 21:56

Modellen och skådespelaren Kim Porter är död.

Porter, som har tre barn tillsammans med Sean ”Diddy” Combs, hittades i sitt hem, rapporterar TMZ.

Hon blev 47 år.

På torsdagen, runt tolv på dagen lokal tid, larmades polis till Kim Porters hem i Los Angeles. Enligt källor till TMZ handlade samtalet om en person som drabbats av hjärtstillestånd.

Kim Porter hade ett av-och-på-förhållande med världsstjärnan Sean ”Diddy” Combs i 13 år. De började dejta 1994, och gick slutligen skilda vägar 2007.

1998 födde Porter deras första gemensamma barn, Christian Combs, och 2006 fick paret tvillingarna Jessie James och D’Lila. Hon har även en 27-årig son, Quincy Brown, också han skådespelare, från ett tidigare förhållande med artisten Al B. Sure!.

Så sent som den 30 oktober syntes Porter tillsammans med sina barn och ex-män på premiären av Quincy Browns film ”The holiday calender”.



1 av 2 | Foto: AMY SANCETTA / AP Sean ”Diddy” Combs och Kim Porter på Oscarsgalan 2005.

Källa: Var sjuk

Combs pressansvarig Cindi Berger bekräftar dödsfallet för TMZ och ber om att man ska respektera familjens önskan att få sörja i fred.

Dödsorsaken är ännu okänd, men enligt källor till TMZ ska Porter haft influensaliknande symtom i flera veckor och hon ska inte ha blivit bättre.

Kim Porter var både modell och skådespelare. Hon har bland annat medverkat i musikvideon till Combs låt ”I Want to work for Diddy”.

Kim Porter blev 47 år.

Kända profilerna som lämnat oss under 2018 01:44

LÄS OCKSÅ Diddy portad från sin sons fotbollsträningar

LÄS OCKSÅ Här är rapparna som tjänade mest 2015

LÄS OCKSÅ Blodigaste brotten i hiphophistorien

15 november 2018 21:56