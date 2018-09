De är nominerade till Det svenska humorpriset









NÖJE 5 september 2018 09:58

Den 1 oktober är det dags för den årliga ”Barncancergalan – Det svenska humorpriset”.

Bland alla nominerade finns Pernilla Wahlgren, Henrik Dorsin och David Batra.

Carina Berg leder den direktsända ”Barncancergalan - Det svenska humorpriset” där kampen mot barncancer sätts i fokus och svensk humor prisas.

Sju bronsstatyetter föreställande Gösta Ekmans ikoniska rollfigur Herr Gunnar Papphammar ska delas ut under kvällen till Sveriges främsta inom humor på film, tv, scen och webb.

I fem av kategorierna utses de nominerade och vinnarna av en jury, men i kategorik ”Årets webbhumor” utses vinnaren av tidningen Aftonbladets läsare. Omröstningen pågår på Aftonbladet.se under september.

Utöver dessa delas Barnens pris ut till den person eller de personer som barnen själva röstat fram. En barnjury ledd av skådespelarna Ester Vuori och Frank Dorsin har tagit fram de nominerade i den kategorin. Joakim Lundell är barnjuryns ordförande.

Det sjunde priset är Hederspriset till Gösta Ekmans minne som instiftades 2017 och som tilldelas en person, duo eller grupp som har haft stort inflytande inom svensk humor.

”Barncancergalan – Det svenska humorpriset” sänds direkt i Kanal 5 måndagen den 1 oktober 20.00.

De nominerade i jurykategorierna är:

▪ Årets humorprestation:

Henrik Dorsin: Gentlemannen - En musikalkomedi om kärlek

Lotta Tejle: Enkelstöten

Henrik Dorsin: Grotescos sju mästerverk

Jesper Rönndahl: Svenska Nyheter

▪ Årets humorprogram:

Enkelstöten, säsong 1, TV4

Grotescos sju mästerverk, SVT

Bauta säsong 1, SVT

Svenska nyheter, SVT

▪ Årets långfilmskomedi:

All Inclusive. Regi: Karin Fahlén

Solsidan. Regi: Felix Herngren och Måns Herngren

Tårtgeneralen. Regi: Filip Hammar och Fredrik Wikingsson

Amatörer. Regi: Gabriella Pichler

▪ Årets scenshow:

Elefanten i Rummet - David Batra

Gentlemannen - En musikalkomedi om kärlek – Henrik Dorsin, Suzanne Reuter, Anders T Olsson med flera

Diagnoserna i mitt liv - Olof Wretling

Kort, glad och tacksam – Pernilla Wahlgren

▪ Barnens pris:

Leif & Billy säsong 2

I just want to be cool - 12 ursäkter för dina dåliga betyg

Suleyman testar gym

De Vet Du - Vi Sjunger (VM-låten 2018)

▪ Årets webbhumor (publik kategori):

Johanna Nordström och Torbjörn Averås Skorup - En dag på Postnords huvudkontor

Beyonce Björck - Kukar och bilar och Anna som ”vill väl”

I just want to be cool - Långsamme Lars

Freudian slip productions - Filmen om #metoo

