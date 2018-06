Jay Z + FÖLJ

Beyoncé och Jay-Z överraskar fansen med nytt album















1 av 6 | Foto: Mason Poole / TT NYHETSBYRÅN Jay-Z och Beyoncé har släppt sitt första album ihop.

NÖJE 17 juni 2018 00:46

Mitt under den pågående världsturnén släpper Beyoncé och Jay-Z ett gemensamt album.

Skivan heter ”Everything is love” och innehåller nio låtar.

Den finns endast tillgänglig på musiktjänsten Tidal.

Det har varit flera månader av rykten och spekulationer och nu är det äntligen här.

Mitt under pågående världsturnén ”On the Run II” släppte Beyoncé och Jay-Z under lördagen det gemensamma albumet ”Everything is love” som innehåller nio nya låtar. Paret släpper albumet under namnet ”The Carters”.

Beyoncé och Jay-Z spelade på London Stadium både fredag och lördag och nyheten om det nya albumet avslöjades i arenan under showen av Beyoncé själv.

Även en musikvideo till låten ”Apeshit” släpptes idag. Videon som är inspelad på Louvren i Paris förra månaden är regisserad av Ricky Saiz. Beyoncé och Jay-Z syns framför kända och klassiska mästerverk som Mona Lisa i det tomma museet.

Albumet och videon finns endast tillgängliga på musiktjänsten Tidal.

FAKTA LÅTLISTA - EVERYTING IS LOVE 01. SUMMER

02. APESHIT

03. BOSS

04. NICE

05. 713

06. FRIENDS

07. HEARD ABOUT US

08. BLACK EFFECT

09. LOVEHAPPY LÄS MER

17 juni 2018 00:46