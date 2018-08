Aretha Franklin + FÖLJ

Beyonce och Jay-Z hyllar Aretha Franklin

Stjärnparet Beyoncé och Jay-Z fick publiken att jubla i Detroit när de valde att dedikera sin spelning till den sjuka Aretha Franklin i hennes hemstad.

– Vi älskar dig och tack för all underbar musik, sa Beyonce när hon ändrade scenen.

Souldrottningen Aretha Franklin är svårt sjuk och omsvärmas nu av sina nära och kära för ett sista farväl på sjukhuset. Under en spelning i stjärnans hemstad valde superparet Beyoncé och Jay-Z att hylla stjärnan för allt hon gjort för musiken.

Framträdandet startade med att Dj Khaled, som också är med stjärnorna på sin turné öppnade med Aretha Franklins klassiska låt ”Respect”.

– Vi älskar dig och tack för all underbar musik!, sa Beyoncé när hon äntrade scenen och tog micken för att inleda konserten ackompanjerat av publikens jubel.



Stjärnorna ber för Franklin

Flera stjärnor har skickat sina lyckönskningar och böner till soulstjärnan, bland annat Mariah Carey och Missy Elliot.

Det var under gårdagen det avslöjades av nöjesjournalisten Roger Friedman att stjärnan inte hade lång tid kvar och att familjen samlats för att ta farväl av henne på ett sjukhus i Detroit.

Hon har under en lång period kämpat mot cancer men vägrat att ge in för sjukdomen, senast förra året gjorde hon ett framträdande på en Aids-gala i New York.

