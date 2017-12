En mekanisk abborre är bättre än ”Idol”-finalen

1. ”Fireworks” (singel, First Aid Kit)

Hjärtat stannar nästan. Tankarna går den här gången till gamla, svartvita och orkestrerade ballader som Lesley Gores ”You don’t own me” eller ”The end of the world” med Skeeter Davies. Men ingen annan kan göra låten på samma sätt som First Aid Kit.

2. ”This old routine” (låt, First Aid Kit)

Fast de var ju redan där på ”This old routine” från albumet ”The lion’s roar”. Refrängen är ett besjälat fyrverkeri.

3. ”Chasing Trane” (jazzdokumentär, Netflix)

Det finns inte många välgjorda dokumentärer om John Coltrane, en av få moderna musiker som går att jämföra med Bach och Mozart utan att man börjar fnissa. ”Chasing Trane” är ett undantag som tydligt visar varför Coltrane kan bli ett livslångt beroende.