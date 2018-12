Julen 2018 + FÖLJ

P4 firar jul med Arne Weise

Foto: Nora Lorek / TT TV-profilen Arne Weise hörs i Sveriges Radio på julafton. Arkivbild.

NÖJE 14 december 2018 13:05

Det blir en radiojul i P4 även i år, med både julkonserter och den traditionsenliga uppesittarkvällen dan före dopparedan.

Under själva julaftonseftermiddagen blickar Arne Weise tillbaka på sitt innehållsrika liv och sina 30 år som julvärd i SVT. Lagom till att julbordet har dukats av bjuds lyssnarna in till Jill Johnsons julkonsert med Sandviken Big Band och under kvällens allra sista timme pratar Stina Wollter och den pensionerade läraren Märta Nordlinder om julfirande då och nu.

På nyårsafton blir det lite mer fart och fläkt när kanalen sänder Zara Larssons spelning från festivalen Queens of Pop i somras, följt av discjockeyn Claes "Clabbe" af Geijerstam som spelar partylåtar en bit över tolvslaget.

Har du koll på alla julvärdar? 00:43

LÄS OCKSÅ Jul 2018: Julfirande genom tiderna

LÄS OCKSÅ Arne Weise: ”Jag var dålig på att vårda kärleken”

LÄS OCKSÅ Älskade julmat – därför vill vi ha det här på julbordet

LÄS OCKSÅ Årets julvärd 2018: Kattis Ahlström

14 december 2018 13:05