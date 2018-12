Hugh Grant + FÖLJ

Grant har ingen kärlek för ”Love actually”

NÖJE 22 december 2018 21:28

År efter år runt juletid kryper folk upp i sofforna och gottar sig åt all kärlek och feelgood i klassikern ”Love actually”. Något filmens kanske mest älskade huvudperson Hugh Grant själv inte riktigt förstår sig på.

– Jag vet inte varför den fortfarande är så populär, säger den nu 58-årige skådespelaren till Daily Mail.

Grant berättar också att den populära scenen där han vickar på rumpan i takt till Pointer Sisters ”Jump (For My Love)” var den mest olidliga scenen som han någonsin har spelat in:

– Det var verkligen inte lätt för en 40-årig engelsman att göra så där klockan sju på morgonen, fullständigt nykter.

Hugh Grant är aktuell med miniserien ”En engelsk skandal”, som visas på SVT Play.

