Här spelar Veronica Maggio i sommar

”Längtar redan ihjäl mig”

Foto: Robin Lorentz-Allard Veronica Maggio

avAlex Hartelius

NÖJE 8 mars 2019 12:21

Veronica Maggio beskriver förra sommaren som hemsk.

Nu är hon redo för revansch.

– I sommar tänkte jag ta igen det med en riktig turné, säger hon.

Den 22 mars släpper Veronica Maggio singeln ”Kurt Cobain” – och den 28 juni är det en revanschsugen artist som beger sig ut på sommarturné.

– Förra sommaren var hemsk. Vi gjorde bara ett par spelningar. I sommar tänkte jag ta igen det med en riktig turné. Längtar redan ihjäl mig efter att få spela ny musik i sommarnatten med bandet, säger Veronica Maggio i ett pressmeddelande.

Turnéplan

28 juni – Kirunafestivalen, Kiruna

29 juni – Stadsfesten, Skellefteå

12 juli – Bayside Festival, Helsingborg

13 juli – Hasslöfestivalen, Karlskrona

19 juli – Fjellparkfestivalen, Flekkefjord (NO)

20 juli – Hvalergjestgiveri, Hvaler (NO)

23 juli – Grå Gåsen, Burgsvik

26 juli – Vaasa Festival, Vasa (FIN)

27 juli – Hugos Parkfestival, Norrköping

2 aug – Storsjöyran, Östersund

3 aug – Arvika Hamnfest, Arvika

16 aug – Bodø, Parkenfestivalen (NO)

