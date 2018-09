Valet 2018 + FÖLJ

"Bonusfamiljen"-skådisens starka uppmaning inför valet

NÖJE 5 september 2018 07:31

Erik Johansson är den senaste i raden av kändisar som tar ställning inför valet.

Nu uppmanar ”Bonusfamiljen”-skådisen sina följare att prata med vänner, familj och kollegor som funderar att rösta på SD.

– Jag har känt en oro som jag inte gjort inför tidigare val och kände att jag MÅSTE försöka använda min plattform, säger Erik Johansson till Nöjesbladet.

Skådespelaren Erik Johansson, 39, uppmanar sina följare att tänka till inför valet genom sociala medier-kampanjen #baradagarkvar.

I ett klipp på Instagram, som visats drygt 120 000 gånger på ett dygn, vädjar han till följarna att försöka diskutera med de personer som funderar på att rösta på SD.

”Det jag vill att du ska göra är att ringa upp dem. Du ska kontakta dem, du ska prata med dem, du ska lyssna, du ska argumentera. Jag vet att det här känns jobbigt att göra det här, men det är inte jobbigare än att känna på söndag att du inte har gjort allt du kan för att stoppa SD. Så använd din röst nu. Det är bara dagar kvar nu”, säger han bland annat i klippet.

Inlägget har i skrivande stund gillats över 20 000 gånger, men Erik Johansson har också fått mothugg.

”Jag har känt en oro”

– Responsen har varit otroligt positiv. Många har hört av sig och sagt att de blivit uppmuntrade att ta snacket med folk i deras närhet som lutar mot SD. Givetvis har anonyma konton med konstiga siffror i sina profilnamn och flaggor i sina profilbilder hört av sig och sagt att jag bara vill ha våldtäktsmän i Sverige och så vidare, men det är väl standard när man ifrågasätter rasister, skriver han i ett mejl till Nöjesbladet.

Erik Johansson är själv initiativtagare till #baradagarkvar tillsammans med några vänner i kommunikationsbranschen. Syftet är att en regering oavsett allians eller blocktillhörighet ska kunna bilda majoritet utan Sverigedemokraternas inflytande, menar han.

– Jag har känt en oro som jag inte gjort inför tidigare val och kände att jag MÅSTE försöka använda min plattform för att motverka att ett parti som vill inskränka kvinnors rätt till sina egna kroppar, som förnekar klimathotet, som inte kan politik eller ekonomi, som motverkar demokrati och vars hela grund står på rasismens unkna grundvalar, att få makt, skriver Erik Johansson vidare i mejlet.

Hur många samtal har du själv gjort?

– Jag argumenterar med folk på sociala medier 24/7 och har ringt upp en gammal gymnasiekompis som jag tror röstar på SD för att få honom att välja en vettigare väg för sig och sina barn och för Sverige, vi får se hur det utvecklar sig. Syftet är att få folk att komma på bättre tankar och att tänka mer konstruktivt för Sverige än att köpa SD:s riktningslösa missnöjespolitik.

Vad röstar du på i valet?

– Det bestämmer jag på valdagen men hela kampanjen går ut på att alla vettiga människor från både höger och vänster ska enas i kampen mot att ge SD makt och inflytande över ett land som vi älskar och är stolta över.









1 av 3 | Foto: Magnus Sandberg. Skådespelaren Erik Johansson.

Erik Johansson är inte det första kända namnet som tar ställning inför valet. I slutet av augusti publicerade skådespelaren Joel Kinnaman ett uppmärksammat Instagramklipp med hashtaggen #klivintepå, där han ger sin syn på det som komma skall. Kinnaman uttrycker oro till ett videklipp som visar bilder på demonstrationer med Nordiska Motståndsrörelsen och extremhögern i USA.

Skådespelaren Kjell Bergqvist har via hashtaggen #vadsomhelstmenaldrigSD skapat in en namninsamling med över 110 000 underskrifter. Tommy Körberg, Helena af Sandberg, Börje Salming, Louise Hoffsten, Ernst Billgren, Alida Morberg, Pernilla August och Mikael Persbrandt är några av de som har skrivit under, enligt ett inlägg på skådespelarens Facebook.

SD: ”Osmakligt”

Sverigedemokraterna ser kritiskt på sociala medier-kampanjer som uppmanar folk att ta avstånd från ett visst parti.

– Det blir konstigt med kändisar eller andra personer som folk ser upp till som går ut och berättar hur folk ska tycka. Det har de all rätt att göra, däremot har man alltid någon form av ansvar som offentlig person eftersom man har en informell makt. Det gäller även när man går ut och pratar politik. Det är lite osmakligt när man uppmanar unga att rösta på ett visst sätt, säger Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein och fortsätter:

– Jag tror definitivt att personer som folk ser upp till och har respekt för kan ta åt sig. Det kanske finns någon marginell effekt, men Sverigedemokraterna har haft en sådan himla lång valrörelse och jag tror att folk känner i hjärtat vart samhället är på väg och röstar utifrån det och inte vad någon säger på Twitter.

