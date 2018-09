Robyn om tuffa tiden – gick i terapi i sex år

Robyn + FÖLJ

NÖJE 21 september 2018 20:11

Robyn är aktuellt med sitt första album på åtta år.

I en stor intervju med The New York Times berättar artisten öppenhjärtigt om hur hon blev deprimerad och gick i terapi – i sex år.

– Det var inte förrän jag kraschade helt som jag började göra framsteg, säger Robyn till tidningen.

Robyn, 39, gjorde succé med senaste albumet i trilogin ”Body Talk” 2010. Sedan tystnade det om den svenska artisten. Efter ett gediget turnerande drog Robyn sig tillbaka – och tog det lite lugnare. Hon gjorde musik med bland annat Mr. Tophat, Röyksopp och Metronomy samt ingick i gruppen Robyn & La Bagatella Magique, men släppte inte musik lika frekvent som fansen kanske hade önskat.

I en intervju med The New York Times berättar nu Robyn för första gången om den turbulenta tiden som löpte parallellt med skapandet av ”Body Talk”.

Hon gick i psykoterapi i flera år.

– Jag ville ha en äldre person, någon som inte var imponerad, säger Robyn om den då 70-åriga terapeuten som hon träffade regelbundet.

Mötena ägde rum tre till fyra gånger i veckan – 45 minuter åt gången – under sex års tid.

Orkade inte kliva upp ur sängen

– Jag kände inte framsteg de första fyra åren. Det är lustigt när jag tänker på det nu. Men det var inte förrän jag kraschade helt som jag började göra framsteg, säger hon i intervjun.

Robyn har sedan 2011 ett förhållande med Max Vitali, som har regisserat flera av Robyns musikvideor. Men under en period gick paret skilda vägar. Robyns mörka tid började i samband med uppbrottet, uppger The New York Times. Därefter dog en viktig person i Robyns liv. Musikproducenten Christian Falk avled i sviterna av cancer i bukspottskörteln. Falk, som Robyn samarbetat med sedan första albumet ”Robyn is here”, hade blivit som en mentor för artisten.

Mellan 2014 och 2015 var hon som mest nere. I början förmådde hon sig inte ens att kliva upp ur sängen.

– Sen blev det kliva upp ur sängen och ta en kaffe. Kanske gå till terapin. Kanske träffa min bror. Kanske ta en promenad, säger hon.

”En andlig upplevelse”

Så småningom vågade Robyn sig tillbaka till studion. Låtar började ta form. Hon uppslukades av musiken och ägnade varje alster mycket tid. Hon mådde bra av att göra musik igen.

– Ibland kan jag också sakna att vara ledsen, för jag var så i fas med mina känslor. Det finns en närhet till dina känslor – det är speciellt och kanske en andlig upplevelse på något sätt, säger Robyn i intervjun.









1 av 3 | Foto: Magnus Sandberg Robyn.

Terapin bidrog till konkreta förändringar på fler plan. Efter två års separation försonades Robyn och Max Vitali.

Vid den här tidpunkten hade fansen dock börjat uttrycka sin längtan efter mer musik öppet. Robyn var medveten om diskussionerna på sociala medier, vilket inte hjälpte hennes mående. Arbetet med nya albumet ”Honey” satte igång på allvar 2015. Robyn kämpade fortfarande med tunga tankar, vilket hon matade sitt musikskapande med.

Släpper nytt album i oktober

I dag har Robyn hittat ut ur mörkret igen, men upplever inte att hon är helt ”tillbaka”.

– Det känns nästan som jag blev en annan person. Som att målet inte var att jag skulle komma tillbaka – jag känner verkligen att jag möblerade om insidan på ett sätt. Jag visste inte ens vad jag hade att gå tillbaka till. Det kändes som att mycket som jag trodde på tidigare inte var sant längre, säger hon till New York Times.

Tidigare i år kom glädjebeskedet för alla fans. Robyn avslöjade på Instagram att ett nytt album var att vänta. Första singeln ”Missing you”, som handlar om att mista kärleken Max Vitali och mentorn Christian Falk, släpptes den 1 augusti. Skivan ”Honey” kommer den 26 oktober. På skivan, som är inspelad i hennes egen studio i Stockholm, har hon samarbetat med Klas Åhlund, Joseph Mount, Mr Tophat och Adam Bainbridge.

