Ställer in med komikern – efter hårda kändiskritiken

Nu klättrar kritiserade pedofillåten på svenska topplistan

NÖJE 29 juni 2018 13:36

Kändisar rasar mot komikern Anton Magnussons låt ”Knulla barn”.

Nu väljer en arrangör att avboka ett evenemang med den kritiserade komikern.

”Vidrigaste låt jag någonsin hört ”, skriver Pernilla Wahlgren i ett sms till Nöjesbladet.

Den släpptes 2015.

Nu har kritik återigen blossat upp kring komikern Anton Magnusson.

Magnusson, som gör musik som humorkaraktären Mr Cool, har tidigare anklagats för att göra sexistiska och homofobiska låtar. Nu får han massiv kritik i sociala medier för sin tre år gamla låt ”Knulla barn”.

I låten kan man höra textrader som ”Vet ni vad som är hetare än en masugn? Ett riktigt bra barnknull”. Texten fortsätter sedan med grafiska beskrivningar av sexuella handlingar mot barn.

”Låg äckeldynga”

Flera kändisar reagerar nu starkt mot Magnusson.

”Sån jävla låg äckeldynga. Och i nån slags täckmantel av humor. Det är ett skämt i sig”, skriver Mia Skäringer på Instagram och berättar att hon anmält låten på Spotify.

Retorikexperten Elaine Eksvärd uppmanar sina följare att anmäla det hon kallar för en ”pedofillåt” och frågar sig vad det krävs för att Spotify agera.

På fredagen finns låten fortfarande kvar, men under en tid gick den inte att söka efter via musiktjänstens sökfunktion. Under fredagen seglade den upp på plats 46 på Sveriges mest strömmade låtar.

Eksvärd får bland annat medhåll av Bianca Ingrosso och Pernilla Wahlgren, som själv kontaktat Nöjesbladet.

”Jag fattar inte hur man över huvud taget kan få den här typen av låtar publicerade! Det är ju fruktansvärt”, skriver hon och fortsätter:

”Såna här så kallade ’artister’ ska bara bort! Vidrigaste låt jag någonsin hört och att folk ens ställer upp och spelar in och körar på skiten är ofattbart!”.

Nu väljer även en arrangör att ställa in ett evenemang där Anton Magnusson skulle ha deltagit.

”Har valt att ställa in”

Han och flera komiker skulle uppträda med stand up-showen ”Funny fuckup” på O’learys i Falköping.

”Funny Fuckup kommer INTE att äga rum här på O’Learys. Då det inte är vi som bokar evenemanget utan endast bistår med lokal, så hade vi ingen aning om vad detta handla om. Efter att vi tagit reda på mer fakta om själva evenemanget så har vi givetvis valt att ställa in detta, skriver restaurangen på sin Facebooksida.

”Detta är absolut inget vi står bakom, därför vill vi rikta ett tack till alla som har uppmärksammat oss”.

Nöjesbladet har under det senaste dygnet vid upprepade tillfällen sökt Anton Magnusson och hans samarbetspartners.

Flera försvarar nu Magnusson och menar att låten inte ska tolkas bokstavligt.

”Det som är lite extra kul med det här Mr Cool-drevet är att det är en retorikexpert som har så himla svårt med undertext och ironi och sånt”, twittrar komikerkollegan Ola Söderholm.













1 av 5 | Foto: TT Anton Magnusson.

”Mycket förvånad”

Simon Svensson, vd för Under produktion som ligger bakom showen ”Funny fuckup”, skriver i ett mejl till Nöjesbladet att han frågat arrangören varför de valt att ställa in, men enligt Svensson har han inte fått något svar.

”Är ärligt talat mycket förvånad eftersom de tidigare bokat både Anton och alla andra från Under Produktion och varit mycket nöjda”, skriver han till Nöjesbladet, och tillägger att de ”givetvis kommer uppträda på en annan plats i Falköping”.

Enligt Simon Svensson har hans kollega fått ta emot dödshot, vilket också Magnusson delat med sig av på sin twitter.

”Hur han ser på kritiken mot honom som person vet jag inte, jag gissar att det är obehagligt att få mordhot mot sig och sin familj. Vad tror du?”, skriver Simon Svensson till Nöjesbladet.

Simon Svensson menar vidare att om låten nu tas bort från Spotify ”får de som skriker högst som de vill”.

”Men också att det liksom kvittar eftersom låten inte är borttagen från universum. Troligen kommer fler än någonsin lyssna på låten nu. Så om kritikerna har rätt – att den inspirerar till pedofili – så bör vi alla hålla hårt i våra barn nu. AKTA ER!!!”.

Nöjesbladet har sökt O’learys i Falköping och Spotify utan resultat.

