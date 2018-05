”Utan Solveig hade jag aldrig fixat det här”

Namn: Rikard ­Gunnar Wilhelm Palm.

Ålder: 57 år.

Bor: Lägenhet i Rågsved.

Familj: Fästmön ­Solveig, 44, tvilling­sönerna Axel och ­Elias, 20, och boradoren Gordon (en blandning mellan border collie och labrador).

Bakgrund: Upp­vuxen i Farsta. ­Jobbade i ungdomen som sjukvårdsbiträde, spärrvakt, taxichaufför, vaktmästare och busschaufför.

Karriär: Utbildad vid Tollare Folkhögskola

i Nacka. Inledde journalistkarriären som reporter på Hälsingekuriren. Efter en ­period som kriminalreporter på Sundsvalls tidning började han på SVT:s Mittnytt i början av 1990-talet. Gick vidare till Rapport 1994 där han 1996 började hoppa in som nyhetspresentatör. Flyttades under omskrivna former till nattsändningarna 2008. Slutade året därpå.

Gör i dag: Nybliven sjukpensionär.