Svenne Hedlund om kollapsen: ”Benen bar inte”

Fick läggas in på sjukhuset

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm labbe af Geijerstam, Svenne hedlund och Lennart Grahn ska ut på turné igen.

Det var tidigare i höstas som turnéaktuella Svenne Hedlund kollapsade i hotellrummet.

Han fick åka ambulans i ilfart till sjukhuset och läkarna misstänkte att han hade drabbats av en stroke.

– Benen bar inte och jag rasade ihop på golvet.

I dagarna ger sig rocklegendaren Svenne Hedlund ut på turné tillsammans med vännerna Clabbe af Geijerstam och Lennart Grahn från legendariska gruppen The Shanes. De kallar turnén ”Hits of the 60´s” och de spelar örhängen som ”Cadillac”, ”Farmer John” och ”Alex is the man”.

Trion gav sig ut på vägarna första gången 2018, men sedan kom pandemin. Nu är det alltså dags att återuppta den tappade stafettpinnen och Svenne Hedlund är taggad till tusen.

– Det ska verkligen bli kul, vi ser fram emot det. Vi har också som sagt gjort det tidigare så vi vet att vi fungerar tillsammans, säger Svenne Hedlund som har hunnit fylla 76 år.

Han medger att det är lika roligt att uppträda som förr i tiden, men förberedelserna tycker han är tråkigt.

– När man kommer så långt att man är på stället, gör sig i ordning och går ut på scenen, i det ögonblicket är det lika roligt. Kanske roligare, men det går inte att jämföra med fornstora dagar. Då var vår publik unga som vi och det var hysteri. Men man förstår att det är de som faktiskt var ute i parkerna för 50 år sedan som man har framför sig. Det märks när de sjunger med i låtarna och tindrar med ögonen.

helskärm The Hep stars 1965: Christer Pettersson, Benny Andersson (från Abba), Sven ”Svenne” Hedlund” och Lennart ”Lelle” Högland.

Kommer folk fram och säger att de såg dig i Ljusdals Folkets park 1969?

– Ja, exakt så är det. Vi har lite signering efteråt och då kommer de fram och berättar att de träffade mig där och där. ”Kommer du ihåg mig, jag hade röd kjol på mig?”. Ibland håller jag färgen och säger ”ja visst, det var ju du”.

Svenne Hedlunds ”varumärke” under storhetstiden var det långa håret och han stoltserar fortfarande med en imponerande hårman.

– Jag har fått behålla mitt hår och det tänker jag inte göra mig av med. Det får sitta kvar. Det vete sjutton om jag vågar heller, man får tänka på Simpson, styrkan sitter i håret. Jag har heller inga planer på att gå i pension. Men om kroppen säger ifrån så får jag väl lyssna på den, sådant kan ju faktiskt hända.

Det var exakt vad som hände i ett hotellrum i september i Trelleborg. Svenne Hedlund skulle spela med sitt band Hep Stars i Parken när kroppen sade ifrån.

– Jag stod på ett hotellrum och skulle borsta håret i badrummet. Det snurrade till och jag blev vimmelkantig och benen bar inte så jag rasade ihop på golvet och slog i svanskotan. Men min äldsta dotter var med och såg vad som hände och ringde ambulans. Det blev färd i ilfart till sjukhuset i Malmö. Jag låg inne i två dagar, sedan blev jag hemskickad.

Läkarna misstänkte först att han hade drabbats av en stroke.

– Enligt en äldre sköterska så fick jag blodtrycksfall och jag gjorde senare en röntgen och det var varken fel på hjärnan eller hjärtat och det var skönt.

Svenne Hedlund säger att upplevelsen var obehaglig.

– Jag har aldrig varit med om det tidigare så det var otäckt. Vad är det som händer, liksom.

Blev du orolig?

– Ja, det blev jag. Jag blev jättenervös, speciellt eftersom man är till åren kommen också.

helskärm Svenne och Lotta i Melodifestivalen 2005.

Du skilde dig från din ständige vapendragare och fru Lotta 2014 efter många år tillsammans?

– Vi gick isär och det var väl då hon som hade den känslan. Vi var oskiljaktiga tidigare, men vi hade inte jobbat ihop på ett bra tag. Sedan kom det här och det överraskade mig, men vi har en stor familj och större delen av den familjen bor här i Sävsjö. Den äldsta dottern och hennes vuxna barn och deras barn så vi blir många när vi har en familjemiddag. Jag är alltså gammelmorfar och det är fantastiskt.

Hur ser din och Lottas relation ut idag?

– Vi har aldrig varit ovänner. Det löste sig ganska lugnt och vi har sporadisk kontakt.

Men han har inget damsällskap idag.

– Nej, det har jag inte, jag lever själv. Jag har blivit lite av en ensamvarg nu så jag vet inte om jag längtar efter sällskap. Men jag ska inte säga att det aldrig kommer hända, det kan det mycket väl göra. Sådant bestämmer man inte själv över och rätt vad det är så står det någon där.

Publisert: Publicerad: 10 november 2021 kl. 14.03

LÄS VIDARE