Lokatten fick lämna ”Masked singer”

Ledtrådarna, låtarna och panelens gissningar – här är allt om sjätte avsnittet av TV4:s populära show

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Lokatten tvingades lämna ”Masked singer” – efter att ha blåljugit för såväl vänner som sin kända pappa.

– Jag har verkligen fått tänka mig för hela tiden, säger hen i programmet.

Sjöjungfrun, Sagoträdet, Lokatten och Mjukglassen mötte varandra i ”Masked singer” medan kändispanelen med Felix Herngren, Nour El-Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren gjorde allt för att komma på vilka som gömmer sig bakom maskerna.

Till slut blev det Lokatten som tvingades lämna tävlingen, och Pernilla Wahlgren kunde stoltsera med att återigen ha gissat rätt, åtminstone med ett av alla de namn hon kastat ur sig under säsongen. Vem som klätt sig som Lokatt under bästa sändningstid får du veta om du fortsätter läsa. Varning för spoilers för här är ledtrådarna, panelens gissningar – och vem som faktiskt gömde sig under Lokattens mask.

helskärm David Hellenius tillsammans med ”Masked singers” kändispanel: Nour El-Refai, Felix Herngren, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren.

helskärm Sjöjungfrun.

Låtar: Panic! At the discos ”The greatest show” och Whitney Houstons ”I have nothing”

Möjliga ledtrådar: Flytt Sverige för att göra karriär. Blivit ”stalkad” av Zlatan. Kanske har haft ihop det med en eller alla av Pernilla Wahlgrens bröder.

– Jag var nervös innan jag gick upp på scenen för det står så mycket på spel för mig. Efteråt var jag i extas över panelens beröm. Fast lite fascinerad över deras gissningar.

– Jag tycker om meningen ”du kommer tro på det om du sjunger det”.

– Men jag har varit med om saker som inte ens kan beskrivas i sånger.

– Jag har studerat många saker i vuxen ålder. Men jag har ingen formell utbildning. Och aldrig haft ett så kallat vanligt jobb. Det är en erfarenhet jag saknar men jag älskar att regissera min egen tillvaro.

– Hemma i Sverige var jag med i en prisad tv-serie. Men jag har inte gått alla roller som jag har önskat mig. Det finns nog en del fördomar mot mig. Det var kanske därför jag dök upp i en av Felix serier.

– Det alla inte tror om mig är att jag älskar ishockey. Jag och min pappa gick ofta och såg matcher i vår hemstad. Och jag var på VM-finalen i Globen när Sverige vann guld på hemmaplan.

– Till alla er som supportar mig i den här tävlingen, jag skulle vilja ge er alla en vit ros. Tillsammans står vi ensamma, så släpp inte taget.

Panelens gissningar

Måns Zelmerlöw: Du borde vara sångerska, men det är du inte. Du säger att du gillar hockey, var gör man det, jo i Kanada. Vi har en skådis som flyttade dit när hon var två år gammal, Malin Åkerman.

Felix Herngren: Jag tänker på väder-Tone Bekkestad.

Nour El-Refai: Christer Lindarw har ju gjort en roll i en Felix-serie och sen Eskilstuna, tona är ju tonfisk, så jag tänker att det är Christer.

Pernilla Wahlgren: Många skalas av att du inte ser Sverige som ditt hemland. Det finns en tjej som varit ihop med en av mina bröder, Anine Bing.

Fler ledtrådar:

Sjöjungfrun är på spa: ”Jag har flera namn och mitt verkliga namn låter faktiskt också lite overkligt. För nån med hjärtesorg är det här hotellet rena paradiset.” Vad tycker du om de i panelen? ”Jag är lite förvånad att inte ens Måns känner igen mig”.

Fler gissningar:

Måns: Marie Serneholt.

Inför sångduellen:

– Jag är van vid att röra mig mellan olika världar. En gång flyttade jag från en skärgård till en annan. Men den här världen är unik, oväntad och spektakulär. Nu tänker jag kämpa till sista fjället för er kärlek, för har jag inte den då har jag ingenting.

helskärm Sagoträdet.

Låtar: Gary Clark Jr:s ”Come together” och Darins ”Can’t stay away”

Möjliga ledtrådar: En löpsedel från en kvällstidning. LP-skiva med Träd, gräs och stenar, bokhylla med ”Sagan om ringen”, ”Alice i underlandet”.

– Inför varje framträdande känner jag totalt lyckorus. Tack vare min maskering vågar jag äntligen sjunga ut. Och jag njuter lite extra åt panelens gissningar som är spretigare än mina grenar. Tänk att det här trädet fortfarande inte blivit avverkat. Det är nästan ett fall för den största nyhetsbyrån. Det är lite som när ett skämt blir verklighet och det har hänt förut i mitt liv. Det har alltid varit andra i min familj som sjungit ut, både i tv och på operan, men en gång fick jag faktiskt en glad tenor att gråta. Jag har vunnit tunga priser i två olika branscher. Jag som en gång i tiden kände mig som värsta ogräset. Det kanske ni har hört. I min yrke kan det lätt bli för mycket alkohol och för mig har det under några år blivit väldigt mycket. Visst har jag varit nära döden, men jag känner mig aldrig så levande som när jag står på scenen.

Panelens gissningar

Felix Herngren: Jag har listat några av Sveriges största skogsägare, kan det vara nån av dem? Jag gissar på Anders Landström, Storuman.

Pernilla Wahlgren: Det skulle lätt kunna vara Kicken med det där låtvalet. Men kan det vara Morgan Alling?

Nour El-Refai: Det finns det här med rötterna i familjen, alkoholproblem, du kanske har varit missbrukare. Jag tänker på Lilleman. Men jag gick vidare i tanken och tänker på nån som är lite äldre, men med den silkeslena rösten, han har släppt ett album som heter ”Det sjungande trädet”, jag tänker på Mauro Scocco.

Måns Zelmerlöw: Det har varit pappersbruksreferenser och du har hängt med en kung, då kan man tänka sig att Sylvester Stallone är lite av en kung och vem kommer från Kramfors, det stämmer inte med rösten men jag kommer ändå gissa på Dolph Lundgren.

Fler ledtrådar:

Sagoträdet är hos skräddaren: ”Jag brukar ha koll på mina mått. Jag kanske har vuxit. Trots jobbet har jag aldrig haft nån riktig kagge.” Vad är det för plagg jag ska sy? ”Jag tänkte mig en kofta. Den får mig att tänka på mitt ursprung.”

Fler gissningar:

Felix: Är det en kock detta?

Måns: Per Morberg? Tareq Taylor är också där, har ingen kagge men är ändå kock.

Inför sångduellen:

– Min saga handlar om att våga och även om jag inte har berättat min stora hemlighet ens för mitt närmsta släktträd så vill jag basunera ut för världen att jag lever min dröm just nu. Nu ska jag bjuda på oemotståndlig underhållning, för från scenen kan jag inte längre hålla mig borta.

helskärm Lokatten.

Låtar: Ed Sheerans ”Bad habits” och Madonnas ”Express yourself”

Möjliga ledtrådar: Städar ett kontorslandskap, lagar mat i storkök med hummer och grönsaker, ”Solsidan”

– På scenen uppträder jag på ett sätt jag inte är van vid. Som lokatt kan jag gå all in utan att oroa mig för att bli bedömd för min bakgrund. Att stå på scenen har aldrig varit så självklart för mig som man kan tro. Min stora dröm i tonåren var att bli dragshowartist och uppträda tillsammans med en idol, så blev det aldrig, men visst har jag levt la dolce vita. Jag har gjort karriär i London utan att ens lämna Stockholm. Jag har också sett världen, bott i sex länder och då räknar jag ändå inte mitt eget land. Min pappa ville att jag skulle bli präst, men jag hittade min lisa för själen i en annan förening. Mitt efternamn kommer från pappa, men jag bar min mammas namn på den tiden jag jobbade på restaurang. Den här lokatten har många andra djur inom sig, jag är envis, lugn och tålmodig. Jag har också en lekfull sida som jag gärna släpper fram. Har jag några dåliga vanor då? Jo, det här är en katt som både snackar och snacksar.

Panelens gissningar

Nour El Refai: Jag tycker Carolina Gynning är en bra gissning fortfarande, men har börjat tänka på en annan person som också är väldigt kattig och gör en del tv, jag tänker på Martina Haag.

Måns Zelmerlöw: Personen jag tänker på har mycket kända romanser, Isabella Löwengrip.

Felix Herngren: jag tänker att det är nån som djurtokig, nån av Lili & Susie. Och Queen L, då är det Lili.

Pernilla Wahlgren: Van att snacka mycket, jag tänker kan det vara Tilde de Paula? Nån som varit tillsammans med många kändisar är Malin Åkerman, som är där i.

Fler ledtrådar:

Lokatten på Operakällaren: ”Jag tar lammkotletter, gåslever och vegetarisk ceviche. Jag behöver ingen storebror, när jag var fotomodell fick jag aldrig äta vad jag ville, så nu passar jag på. Något att dricka? ”Whiskey, om katten själv får välja”.

Inför sångduellen:

– Jag står för fred och harmoni. Men i den här fajten kommer jag att ta fram mitt inre rovdjur. Somliga har sagt att jag är född för att stå på scenen och även om det här inte är min stora dröm, tänker den här katten slåss med tassar och klor för sin plats i tävlingen. Jag har mer som jag vill uttrycka för er.

helskärm Mjukglassen.

Låtar: Lizzos ”Boys” och Benjamin Ingrossos ”Tänd alla ljus”

Möjliga ledtrådar: Dansar med RuPaul, näsdukar.

– Jag gav verkligen allt jag hade för att jag inte skulle tvingas till faceoff. När jag hamnade där igen undrade jag, är problemet att jag är för mycket av allt? Men jag är fighter och medan panelen gissar vilt då står jag och funderar på min nästa comeback. Har ni räknat ut vem jag är bakom maskeringen? Det här är nog första gången jag är med i tv helt osminkad. Mitt liv har kanske inte alltid varit någon dans på ros, och jag har insett att det inte går att bara köra på. Vissa ärr går aldrig bort. Jag hoppas många uppfattar mig som spontan och godhjärtad, att jag har bra energi, men jag kan nog också fokusera lite för mycket på mig själv ibland. Kan bli allergisk mot min egen karaktär. Jag gjorde några dåliga val tidigt i livet och blev till och med hemlös under en period. Då var det inte så muntert på alla möten. Något som var barnförbjudet blev också min vardag, tur att min äldre bror inte såg mig. Annars har barnen varit viktiga för mig. Utan dem skulle jag nog inte ha haft den roll som jag har idag. Men också min stora kärlek, där hade jag verkligen flyt som hittade lyckan. Av alla boys är han den som fått mig att smälta.

Panelens gissningar

Pernilla Wahlgren: Det känns som nån som har levt ett lite vilt liv, storebror är ju Big brother så alla ledtrådar tycker jag leder till Carolina Gynning.

Felix Herngren: Jag är lite inne på Iran-spåret, en som sticker ut är doktor Mouna (Esmaeilzadeh).

Måns Zelmerlöw: Jag är fortfarande inte på Arantxa (Alvarez), men en som haft stökigt liv är Sanna Bråding.

Nour El Refai: Låtvalet med Lizzo, det är världens bästa låt. Då kände jag att det kom till mig, det är Molly Hammar.

Fler ledtrådar:

I mataffären och handlar ett magazine med Noomie Rapace på omslaget och texten ”Tattoo”, kaffe och en lott. Brukar du ha tur? ”Jag har faktiskt tur i både kärlek och tur. Men jag spelar en annan typ av spel där jag har kontroll.”

Inför sångduellen:

– Jag strösslar inte med osanningar. Jag är en tävlingsmänniska, men jag har inte vågat hoppas på att jag kan gå hela vägen. Den här resan har lärt mig att jag måste våga ta ännu mer plats än jag redan har gjort, sanna mina ord. Ikväll kommer mitt performance få er att tända till.

helskärm Lokatten fick lämna ”Masked singer”...

Hen gömde sig under Lokattens mask i ”Masked singer”

Lokatten hamnade i botten efter studiopublikens och panelens omröstning. Felix Herngren gick tillbaka till sin gissning på Laila Bagge, Nour El Refai gissade på Tilde de Paula, Måns Zelmerlöw lanserade ett nytt namn, Linda Lampenius, och Pernilla Wahlgren nämnde först Sofia Wistam för att sen backa tillbaka till en tidigare gissning:

– Det kom in det där med ljus och fred och då har jag gissat tidigare på dottern till Lill-Babs, som är en yogatjej, så ska jag gissa på en så är det Malin Berghagen.

helskärm ...och under masken döljde sig...

Och under masken var det just Malin Berghagen, 55, som gömde sig.

Den Guldmasken-belönade skådespelaren, programledaren, yogainspiratören och podcast-profilen, som är dotter till Barbro ”Lill-babs” Svensson och Lasse Berghagen berättar att hon fått ljuga för alla omkring sig under sin medverkan bakom masken.

Speciellt orolig var hon för att Pernilla Wahlgren skulle avslöja henne, eftersom de känt varandra sedan de var barn och spelade barnteater tillsammans på Folkan i Stockholm.

– Jag har verkligen fått tänka mig för hela tiden, framför allt eftersom jag vet att Pernilla är grym på att ta reda på saker och ting. Så jag har tänkt mig för i alla sammanhang på Instagram och sociala medier, och jag har ljugit och lagt ut bilder på att nu är jag i Dalarna. Jag tänkte att hon går säkert ut och kollar, letar.

helskärm ...Malin Berghagen.

I klipp bakom kulisserna får man även se hur Malin Berghagen tvingas ljuga för sin pappa under förberedelserna. Lasse Berghagen ringer via Facetime och dottern skyler sina kläder och får ur sig en snabb nödlögn:

– Jag gör en liten reklamfilmsgrej bara.

Malin Berghagen berättar att hon haft lite ångest för att sjunga på scenen, även om hon tidigare medverkat i musikal.

– Båda mina föräldrar ville att jag skulle vara uppe på scenen, men jag hade en period när jag var rädd för att jag skulle förstöra alltihopa och så skulle mina föräldrar skämmas ihjäl, säger hon i programmet.

– Men nu jäklar. Jag tror att mamma hade varit väldigt stolt. Jag hoppas att hon ler i sin himmel. Eller hur, mamma? säger Malin Berghagen och skrattar.

helskärm Malin Berghagen tvingades ljuga för pappa Lasse när hon var med i ”Masked singer”.

Ledtrådarna förklarade: