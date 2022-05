Nanne Grönvall fyller 60: ”Fantastiskt att få möjligheten att åldras”

Hon trodde det var en broskknöl, men situationen var betydligt värre än så.

Nu berättar Nanne Grönvall, som fyller 60 år idag, om mardrömsbeskedet.

– På mindre än en minut förstod jag att jag hade cancer och allt omkullkastades.

Yrvädret Nanne Grönvall tillhör den svenska musikskatten. Hon har varit med i Melodifestivalen åtta gånger som artist, vunnit hela klabbet med ”Den vilda” med gruppen One More Time och medverkat i otaliga föreställningar som ”Diggiloo” och ”Rhapsody in rock”.

I dag fyller denna grand old lady, om uttrycket tillåts, 60 år. I höstas gav hon också ut boken ”MeloDrama Queens – vad kan gå fel” som bland annat tar upp svårigheterna för en kvinna att åldras i nöjesbranschen.

Gör musikal och egna spelningar

– Även om boken är fiktiv så finns det självupplevda saker i den. Det har många gånger varit en kamp, vare sig jag var yngre eller äldre. När vi hade våra grupper när vi var yngre så lyssnade man på Peter på ett helt annat sätt än vad man gjorde på mig när vi satt på möten med One More Time, säger Nanne Grönvall till Aftonbladet.

helskärm Nanne Grönvall.

Efter pandemin har det nu rullat igång igen. Hon spelar i skrivande stund i musikalen ”Grease” och gör även egna spelningar. Dessutom har hon gjort en engelsk version av Mellolåten ”Carpool karaoke”.

På frågan vad hon minns bäst från karriären så kommer svaret direkt.

– När jag gjorde ”Avundsjuk” 1998 med de Mr Spock-öronen och den där crazy outfiten var kul. Speciellt eftersom skivbolaget backade när jag skulle klä ut mig på det där viset. De sa att så där kan man inte se ut i Melodifestivalen om man är tjej. Skivbolaget ville inte vara med så jag stod utan backning och hade ingen support från förlaget, men jag gav mig fan på att göra det ändå och responsen blev fantastisk.

2006 drabbades hon av bröstcancer, något som resulterade i en tuff resa.

– Det tog tio år att bli friskförklarad. Jag åt mediciner i fem år för att ta bort alla hormoner i kroppen eftersom den här cancern var hormonberoende. Sedan var det ytterligare fem år med kontroller. Det är därför jag försöker ta tillvara på livet för jag vet hur jävla fort det kan gå.

– Jag trodde jag skulle kolla en broskknöl, men på mindre än en minut förstod jag att jag hade cancer och allt omkullkastades. Det blev ett helt annat liv och prioritering och ovisshet. Det tog två månader att få reda på om cancern hade spridit sig, det var många tankar som for genom huvudet.

Tänker du på det idag?

– Det sitter i bakhuvudet, men jag försöker att inte oroa mig för det. Eftersom jag har haft cancer så är det fantastiskt att få möjligheten att åldras. Jag känner en enorm tacksamhet för det.