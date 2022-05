Sarah Jessica Parker har inte pratat med Chris Noth

Ingen kontakt sedan anklagelserna om sexuella övergrepp efter ”Sex and the city”-inspelningarna

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

De har inte pratat med varandra sedan anklagelserna.

Chris Noth klipptes bort ur de sista avsnitten av ”And just like that...” – men Sarah Jessica Parker har inte haft någon kontakt med honom alls.

– Nej, svarar hon kort på en direkt fråga från Hollywood Reporter.

Sarah Jessica Parker, 57, säger till Hollywood Reporter att hon fortfarande knappt känner sig redo att prata om anklagelserna mot Chris Noth , 67, om att han ska ha begått minst två sexuella övergrepp, något som han har förnekat.

De spelade mot varandra i samtliga säsonger av ”Sex and the city”, totalt 41 avsnitt 1998 till 2004 och därefter i två långfilmer, 2008 och 2010.

Chris Noth återvände också till rollen som Mr Big i de två första avsnitten av ”And just like that...” och spelade återigen mot Sarah Jessica Parkers karaktär Carrie Bradshaw.

Men efter att två kvinnor trätt fram och anklagat Noth för sexuella övergrepp klipptes hans insats bort ur de sista avsnitten.

Huvudrollsinnehavarna, förutom Parker även Cynthia Nixon, 56, och Kristin Davis, 57, som också fungerar som exekutiva producenter för den nya serien, gick ut i ett gemensamt uttalande där de berömde kvinnorna som vågat träda fram:

”Vi är mycket ledsna över att höra anklagelserna mot Chris Noth. Vi stöttar de kvinnor som har trätt fram och delat med sig av sina smärtsamma erfarenheter. Vi vet att det måste vara en mycket svår sak att göra och vi berömmer dem för det.”

helskärm Chris Noth.

”Jag borde ha arbetat med det här”

I en intervju med Hollywood Reporter säger Sarah Jessica Parker nu att hon inte reagerade i egenskap av producent:

– Jag vet inte ens om jag är redo att prata om det. Men jag tror inte... Jag reagerade inte som producent. Jag borde ha arbetat med det här för jag känner bara... det är bara...

På den direkta frågan om hon pratat med honom sedan anklagelserna säger hon kort:

– Nej.

Noths karaktär dog i de inledande avsnitten av ”And just like that...”, men minst en drömsekvens hade redan spelats in med honom, som var tänkt att visas i någon av de avslutande episoderna av den första säsongen av ”Sex and the city”-uppföljaren.

Noth har också petats från serien ”The equalizer”. Han har hela tiden nekat till anklagelserna och i ett skriftligt uttalande kallar han dem falska:

”Dessa händelser hade kunnat hända för 30 år sedan eller 30 dagar sedan – nej betyder alltid nej – det är en linje jag inte gick över. Våra möten skedde med samtycke”, skriver han.

helskärm Sarah Jessica Parker.