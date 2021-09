Hollywoodstjärnan Jane Powell död

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Jane Powell. Arkivbild.

Hon dansade med Fred Astaire i ”Kungligt bröllop” och spelade brud i den klassiska musikalen ”Seven brides for seven brothers”, från 1954. Nu har skådespelaren och artisten Jane Powell gått ur tiden, 92 år gammal, skriver Deadline.

En vän och talesperson för familjen säger att hon dog en stillsam död av naturliga orsaker i sitt hem.

Jane Powell föddes som Suzanne Lorraine Burce i Portland, där hon turnerade som sångerska innan hon flyttade till Hollywood, där hon fick ett kontrakt med Metro-Goldwyn-Mayer. 1944 gjorde hon filmdebut, med ”Song of the open road”. Andra filmer hon var med i är till exempel ”A date with Judy” och ”Delightfully dangerous”.

Senare i karriären hade Powell också flera tv-roller, i exempelvis ”Love boat” och ”Fantasy island”. Hon har också hunnit med uppträdanden både på Broadway och i olika musikaler, samt uppträdanden som sångerska – bland annat sjöng hon på president Harry S Trumans installationsgala 1949.

Hon efterlämnar tre barn och två barnbarn.

