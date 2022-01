Massor av filmgodis på årets filmfestival i Göteborg

helskärm Ruben Östlund.

I fjol blev digitala Göteborg Film Festival störst i världen. I år – 28 januari till 6 februari – blir det en hybrid, med både riktiga biobesök och en digital salong.

Nu släpps programmet, med allt från stora USA-filmer, nya svenska storfilmer och smakprov ur Ruben Östlunds första internationella drama.

Även om Cannes- och Venedig-festivalerna ägde rum i fjol, på riktigt, med mycket restriktioner, så blev de flesta filmfestivalerna digitala. Göteborg, som normalt lockar en bra bit över 100 000 besökare, blev en digital salong för hela Sverige. Totalt blev publiksiffran 425 000 som såg filmerna. Faktiskt högst i hela världen.

Årets festival blir både på riktigt och digital. Av ungefär 200 filmer från över 75 länder kan ett 50-tal ses digitalt över hela landet, samma dygn som de visas på någon av festivalens biografer i Göteborg (med reducerad kapacitet, efter de restriktioner som införts).

För filmälskare är det bara att kasta sig över programmet och välja och vraka. Här är ett urval:

helskärm Olivia Colman i ”The lost daughter”.

Lär väcka reaktioner

Bland de åtta filmer som tävlar om 400 000 kronor i Dragon Award Best Nordic Film finns Finlands och Islands Oscarsbidrag ”Kupé nr 6” och ”Lamm” (med Noomi Rapace) och svenska invigningsfilmen ”Så jävla easy going” (efter en Jenny Jägerfeld-roman) och road movien ”Maya Nilo (Laura)” med Bahar Pars.

Hedersprisen går till Rebecca Ferguson och italienske regissören Luca Guadagnino (”Call me by your name”).

Fjolårets Guldbjörnen-vinnare, rumänska ”Bad luck banging or Loony porn”, kretsar kring en pornografisk hemvideo på villovägar. Lär väcka reaktioner.

Förra året fick en deltagare tillbringa en vecka och se filmer i en fyr på en öde ö. I år ska en hypnotisör försöka sätta publiken i speciell stämning under tre filmer som visas under rubriken The Hypnotic Cinema.

En dokumentär skildrar provokativa göteborgsbandet Union Carbide Productions karriär. Alicia Vikander imponerar i ”Blue Bayou”, politiskt amerikanskt drama, där vi får höra henne sjunga dessutom.

helskärm Alicia Vikander imponerar i ”Blue Bayou”.

Favoriter inför Oscargalan

Netflix-thrillern ”Svart krabba” får smygpremiär i Göteborg. Actionfilm med Noomi Rapace, Ardalan Esmaili, Aliette Opheim, Erik Enge, David Dencik, Jakob Oftebro och Dar Salim. Gjord av Adam Berg, känd för häftiga reklamfilmer och musikvideor till brorsan Joakim Bergs band Kent.

Ännu en svensk premiär är ”Tisdagsklubben”, romantisk komedi med Marie Richardson och Peter Stormare.

Några hajpade filmer från Venedig-festivalen är Maggie Gyllenhaals ”The lost daughter” (efter Elena Ferrantes roman) med Olivia Colman, Guldlejon-vinnaren ”Omständigheter” och thrillern ”Sundown” med Tim Roth.

Bille August kommer från Danmark med sitt storslagna Karen Blixen-drama ”Pakten”.

Två internationella favoriter inför Oscarsgalan i mars är Asghar Farhadis iranska ”A hero” och japanska ”Drive my car”, där en röd Saab spelar en viktig roll.

Rolf Lassgård briljerar på tyska i äktenskapsdramat ”Die Grosse Freiheit”.

Som vanligt bjuds det också på Work in progress. Upphovspersonerna visar material och berättar om inspelningen. Årets två filmer är Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” och Björn Runges ”Bränn alla mina brev”.

Avslutningsfilm blir Sverige-premiären på Felix Herngrens på grund av pandemin flera gånger uppskjutna ”Dag för dag”, som också är Sven Wollters gripande avsked till filmpubliken.

Fotnot: För hela programmet och detaljer om biljettköp, se goteborgfilmfestival.se

