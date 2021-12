”Musikhjälpen” drabbad av sjukdom i buren

Försvann ur sändningen – Kodjo Akolor ersätter Oscar Zia: ”Han är hes och vilar”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Oscar Zia i ”Musikhjälpens” bur i Norrköping strax före han lämnade direktsändningen på tisdagseftermiddagen.

”Musikhjälpen” har drabbats av sjukdom.

Tidigt på onsdagsmorgonen klev Kodjo Akolor in i buren istället för Oscar Zia – som inte synts till i sändningen på över 16 timmar.

– Han har varit lite hes, han behöver vila sina stämband, sa programledarkollegan Brita Zackari i direktsändningen.

Oscar Zia, 25, har inte synts till för ”Musikhjälpens” lyssnare och tittare sedan strax före 14 på tisdagseftermiddagen. Vid 06 på onsdagsmorgonen klev istället P3-profilen Kodjo Akolor, 40, in i buren och presenterades som Zias vikarie.

– Kodjo Akolor du är inne i buren för att Oscar Zia som vissa har noterat, han har varit lite hes, han behöver vila sina stämband, sa programledarkollegan Brita Zackari, 39, i direktsändningen.

– Jag hoppas att Oscar inte lyssnar nu så jag stressar honom, men jag tänker att han ska ju gigga senare i veckan så han behöver nog extra mycket bara se till att… Vad är det vi gör i det här programmet, jo vi pratar, det är det vi gör nonstop, så han ska få vila stämbanden och så kommer du hoppa in lite grann.

helskärm Kodjo Akolor i ”Musikhjälpen”.

Kodjo Akolor, som brukar sända P3:s morgonprogram ”Morgonpasset”, svarade:

– Jag kommer hoppa in lite grann för mina stämband behövs inte till något viktigt.

Försvann ur sändningen

Under tisdagens direktsändningar av ”Musikhjälpen” från Norrköping kunde Oscar Zia höras bli allt hesare och hesare. Uppmärksamma lyssnare kunde också höra hur den populära programledaren förgäves försökte kväva små hostningar samtidigt som han pratade.

Och så, när en grupp e-sportare skulle lära programledartrion Brita Zackari, Anis Don Demina, 28, och Oscar Zia fysiska övningar som hjälper vid långa stillasittande arbetspass försvann Zia plötsligt ur sändningen och överlät de fysiska övningarna åt sina programledarkollegor.

Sedan dess har han inte synts till i SVT:s och Sveriges Radios sändningar.

Men enligt Claes Bertilson, presschef på Sveriges Radio, har han inte lämnat studion där programledarna ska direktsända radio i sammanlagt 144 timmar, enligt ”Musikhjälpens” tradition.

– Han är inte ute ur buren, han vilar just nu så Kodjo har gått in och sänder istället. Just nu är det vad vi vet i nuläget.

helskärm Anis Don Demina, Brita Zackari och Oscar Zia.

Inga svar angående testning

Så han vilar bakom kulisserna?

– Ja, han ligger och vilar. Nu kommer de kolla hur han mår, det gör de när han vaknar så får vi se vad som händer.

Enligt Bertilson var det också planerat att Oscar Zia skulle kliva av och sluta sända klockan 14 på tisdagen.

När ringde ni in Kojdo?

– Igår när Oscar blev hes. Jag vet inte exakta tidpunkten, men när han blev hes igår och det blev klart att han inte kunde sända så ringde man Kodjo som ställde upp.

Hur sjuk Oscar Zia faktiskt är, eller om han bara tappat rösten, kan Claes Bertilson inte svara på i nuläget. Sveriges Radios presschef vill inte heller svara på om Oscar Zia, ersättaren Kodjo Akolor eller någon annan i buren testats för covid-19.

Många lyssnare och tittare reagerar nog över när någon blir sjuk i pandemitider. Vad gör ni, testar ni alla programledarna och de som går in i buren?

– Vi följer de restriktioner som finns för att säkra produktionen, men vi går inte in på exakt vad vi gör för något.

