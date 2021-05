Kim Kardashian nekar: Har inte dejtat systerns pojkvän Travis Barker

Stjärnan: ”Varit vänner i åratal”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Kourtney Kardashian, Kim Kardashian och Travis Barker. Visa mer Foto: TT

Kim Kardashian sätter stopp för ryktena om sitt förflutna med Travis Barker.

Nu nekar hon till att ha haft ihop det med systern Kourtney Kardashians pojkvän.

”NEJ! Falsk historia!”, skriver hon på Instagram.

Det var Blink 182-trummisen Travis Barkers, 45, exfru Shanna Moakler, 46, som i en intervju med Us Weekly påstod att Travis Barker var otrogen mot henne under deras äktenskap från 2004 till 2006 med superstjärnan Kim Kardashian, 40, och att otroheten låg bakom deras skilsmässa.

Intervjun fick snabbt stor spridning, eftersom Travis Barker sedan i början av året är i ett förhållande med Kim Kardashians storasyster Kourtney Kardashian, 42.

”Varit vänner i åratal”

I en Instagram story svarar nu Kim Kardashian på en följare som frågar om hon haft ihop det med Travis Barker.

”NEJ! Falsk historia! Vi har varit vänner i åratal och jag är så glad för hans och Kourts skull”, skriver hon.

Även Kourtney Kardashian och Travis Barker var vänner i flera år innan de blev tillsammans. De bor i samma område i Los Angeles, och trummisen har även skymtat förbi i realityserien ”Keeping Up with the Kardashians”.

helskärm Kim Kardashians svar på ryktet. Visa mer Foto: Skärmdump/Instagram

Publisert: Publicerad: 31 maj 2021 kl. 10.02