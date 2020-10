Maya Arctaedius åkte ut ur ”Idol” – i tårar efter beskedet

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 09 oktober 2020 kl. 23.06

Uppdaterad: 09 oktober 2020 kl. 23.21

Maya Arctaedius åkte ut i den tredje fredagsfinalen av ”Idol”.

Hon var i tårar efter beskedet.

– Det är bara tufft att se alla tjejer i botten varje vecka, sa hon i sändningen.

”Idol”-resan är över för Maya Arctaedius, 20, från Umeå.

Hon hängde löst tillsammans med vännen Ella Hedström.

– Jag är ändå stolt över det jag har gjort här på ”Idol”. Jag har trotsat allt som har hänt i mitt liv och bara ställt mig upp och bara rest på mig igen. Det är därför jag har sökt hit, säger hon.

Foto: TV4 Maya Arctaedius kunde inte hålla tårarna borta efter resultatet.

Foto: Annika Berglund/TV4 Maya Arctaedius sjöng Sabina Ddumbas ”Effortless”.

Idolernas låtval i kväll

► Nadja Holm - Show me how you burlesque (Christina Aguilera)

► Mattias Nederman - In the ghetto (Elvis Presley)

► Nova Luther - I wanna dance with somebody (Whitney Houston)

► Paulina Pancenkov - All by myself (Céline Dion)

► Niklas Hultberg - Bohemian Rhapsody (Queen)

► Ella Hedström - Aldrig mer vara du (Estraden)

► Herman Silow - Stayin' alive (Bee Gees)

► Affe Hagström - Lost (Frank Ocean)

► Maya Arctaedius - Effortless (Sabina Ddumba)

► Simon Karlsson - If I ain't got you (James Bays version)

► Caspar Camitz - Go your own way (Fleetwood Mac)

