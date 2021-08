Kändisfrisören Bobby Oduncu i tv-dokumentär med Carola

helskärm Bobby Oduncu

Vem sjutton är Bobby Oduncu?

Det är säkert många som undrar.

Ändå är han välkänd bland flera artister, politiker, idrottsstjärnor och programledare.

På onsdag sänder SVT en dokumentärfilm om just denne 45-årige man.

Den har lite småfräckt döpts till "Who the fuck is Bobby?" av Nisti Stêrk för Stêrk Production.

Och även om du ännu inte vet vem Bobby Oduncu är, så kan vi avslöja att artisten Carola Häggkvist är en av hans vänner och att hon också medverkar i dokumentären.

Andra kända artister och personligheter som vet vem denne 45-åring är - det är Carolina Gynning, Molly Sandén, Danny Saucedo, Maria Montazami, men också internationella storheter som Pink, Enrique Iglesias, Swedish House Maffia och Sting.

Slingrig väg till framgång

Det som förenar alla dessa välkända personer i det här sammanhanget är deras hår och hårsvall.

De brukar nämligen sätta sig eller har någon gång suttit i Bobby Oduncus frisörstol i hans exklusiva hårstudio på Östermalm i Stockholm.

– Jag har hållit på med det här i 30 år och har haft hårstudio lika länge. Men de flesta är nog vana att se mig när jag poserar på röda mattan, säger han.

Men hans väg till framgång har inte varit spikrak, utan snarare slingrig som en alpinväg med lika höga toppar och bråddjupa stup - och hans livsbana ofta svår, smärtsam, snårig och sårig.

helskärm Bobby Oduncu ihop med Carola.

Började missbrukar droger

Bobby Oduncu växte upp i Södertälje i en syriansk familj med en mycket religiös kristen-ortodox pappa. Konventionerna var så starka, att detta hindrade Bobby från att komma ut som homosexuell.

– Det var tabu, det var inte accepterat, säger han.

Bristen på acceptans styrde honom till London redan som 16-åring i början av 90-talet. Men som tonåring i en världsmetropol saknade han klok vägledning.

– Jag hamnade snett och började missbruka alkohol och droger.

Under en period bröt Bobby Oduncu all kontakt med sina föräldrar.

– Tills jag kom hem och sa till min mamma - det här är vad jag är. Då var jag 18-19. Jag kände, det går inte, jag sa ”mamma jag mår inte bra, du måste hjälpa mig”.

Vilket hans mamma gjorde på alla sätt hon kunde.

Skammen var stor

Längre tid tog det för hans pappa, som också är med i filmen, att acceptera sin sons sexuella läggning, uppger Bobby.

– Min familj har bett om ursäkt. De var så påverkade av vad andra skulle säga. Det är skammen, vad andra ska tycka, säger han.

För nio år sedan drabbades Bobby Oduncu av en mycket stor sorg och brutal förlust, när hans stora kärlek Samuel plötsligt dog av sjukdom endast 26 år gammal.

– Det har varit skilsmässa, begravningar, skyddad adress, väldigt tuffa saker. Men jag vill inte vara ett offer eller att någon ska tycka synd om mig, säger Bobby Oduncu.

”Who the fuck is Bobby?” går att se på SVT play från och med 1 augusti, och sänds på SVT den 4 augusti klockan 21.00.

helskärm Kändisfrisören Bobby Oduncu, 45, berättar om sig själv och sitt liv i en ny dokumentär från SVT på onsdag.

