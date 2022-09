The Weeknd har tappat rösten – ställer in i Stockholm

helskärm Stockholm och flera andra platser stryks från konsertschemat.

Världsstjärnan The Weeknd ställer in sin konsert i Stockholm.

Anledningen är att han har tappat rösten.

The Weeknd avbröt på lördagskvällen sin konsert i Los Angeles tre låtar in – eftersom han tappade rösten. Nu ställs även Stockholmskonserten in.

Spelningen i Los Angeles var inledningen på stjärnans världsturné ”After hours” och nu ställs flera datum in, enligt NME.

På Ticketmaster står konserten i Avicii Arena i Stockholm den 13 september nu som ”inställd”, så även konserterna i Oslo och Köpenhamn.

Abel Tesfaye, som han egentligen heter, skriver i ett inlägg på Instagram att hans röst slutade fungera under den första låten och att han är ”helt förkrossad”. Spelningen på Sofi Stadium var utsåld och artisten lovar att publiken ska få en ny chans att se honom.

NME skriver att majoriteten av alla datum på The Weeknds världsturné har blivit inställda under september, oktober och november.