Efter ”abbatarerna” – nu får AI-Elvis premiär i London

TT

Publicerad 2024-01-04

Efter de framgångsrika ”abbatarerna” är det Elvis Presleys tur att återuppstå som hologram.

”Elvis evolution” är titeln på en ny konsert som ska skapas med hjälp av AI och holografiska projektioner, skriver The Guardian.

En digital Elvis i naturlig storlek görs utifrån tusentals bilder och filminspelningar till föreställningen som beskrivs som en hyllning av Elvis Presleys ”liv och musikarv”. ”Elvis evolution” får premiär i London i november och turnerar sedan vidare till Las Vegas, Tokyo och Berlin.

Elvis Presley återuppstår som digital kopia i konserten "Elvis evolution". Arkivbild.

I början av december meddelade även rockbandet Kiss att man som första amerikanska rockband förvandlar sig avatarer. Fansen fick en förhandstitt under avslutningen av turnén ”The end of the road” där bandet gick av scenen i New York inför den sista låten. ”God gave rock and roll to you” framfördes i stället av de virtuella Kiss-avatarerna.

ABBA-avatarerna i Dolce & Gabbanakläder i showen ABBA Voyage.