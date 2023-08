Håkan Hellströms tysta klimatkupp på scenen

Avslutade Way out west

Publicerad 18:30

Under Håkan Hellströms spelning under lördagen gömde sig ett klimatbudskap på scenen.

Artisten hade hängt upp det tidigare Miljödepartementets skylt på ett piano.

Det är inte första gången han tar ställning för klimatet under en konsert.

Under lördagskvällen avslutades festivalen Way out west i Göteborg med Håkan Hellström som sista akt.

Genom hela konserten syntes ett klimatbudskap på scenen – det tidigare Miljödepartementets skylt sågs hänga från ett piano.

helskärm Miljödepartementets skylt hängde på ett piano på scenen under spelningen.

”Tyst protest”

Skylten dinglade på pianot under hela spelningen, men den uppmärksammades inte på något annat sätt av artisten.

– Det är tänkt att det ska vara en tyst aktion och en tyst markering, säger Andreas Magnusson, projektkoordinator på Climate Live Sweden.

Han berättar att skylten varit med på olika konserter, bland annat på First Aid Kits och Thåströms spelningar. Skylten dök även upp i SVT:s ”Allsång på Skansen” efter att Stefan Sundström kuppat in den i rutan.

– Den har varit med som en tyst protest till regeringen för att de lade ner Miljödepartementet, säger Magnusson.

helskärm Håkan Hellström avslutade hela Way out west under lördagskvällen.

Inte första gången

Det är inte första gången Håkan Hellström tar ställning för klimatet under en konsert.

I augusti förra året gästade Greta Thunberg och en rad andra unga klimataktivister artistens spelning på Ullevi.

Tillsammans höll aktivisterna ett brandtal på scenen, och senare sjöng Greta Thunberg och Håkan Hellström låten ”Tillsammans i mörker” för publiken.

Aktionen tog emot både ris och ros efteråt – Håkan Hellström både hyllades och kritiserades för att ha gjort ett politiskt ställningstagande.

Aftonbladet har sökt Håkan Hellström för en kommentar om aktionen under gårdagens spelning.