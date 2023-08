Robbie Robertson är död

The Band-ikonen blev 80 år

Uppdaterad 22:57 | Publicerad 21:50

Dela artikeln

Den kanadensiska sångaren, gitarristen och låtskrivaren Robbie Robertson är död, skriver The Variety.

Han blev 80 år.

Robbie Robertson var med i The Band som var framträdande inom 1970-talets rock och arbetade mycket bland annat Bob Dylan och Martin Scorsese.

Mest känd är han för de klassiska låtarna som han skrev åt bandet, som "The Weight", "Up On Cripple Creek", "The Night They Drove Old Dixie Down" och "The Shape I'm In".

helskärm Robbie Robertson

Dog efter lång tids sjukdom

Enligt Robertsons representanter dog artisten tidigare i dag, i Los Angeles, efter en lång tids sjukdom.

"Robbie var omgiven av sin familj vid tidpunkten för sin död", säger en representant som jobbat med artisten sedan 34 år.

Gjorde populär filmmusik

Robbie Robertson samarbetade mycket med regissören Martin Scorsese, och var med och gjorde soundtracken till flera av hans filmer.

Bland annat samarbetade de på ”The departed”, ”The wolf of Wallstreet” och ”The Irishman”.

Han blev invald i Kanadas Hall of fame för låtskrivare, och tog emot en ”lifetime achievement award”, ett pris för livstidsutmärkelser, från den nationella akademin för låtskrivare.

Robbie Robertson blev 80 år.