Johnny Depp ställer in konserter – har brutit foten

”Inte kapabel att resa just nu”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Johnny Depp har skadat foten rejält.

I ett inlägg på Instagram meddelar han att hans band, The Hollywood Vampires, måste ställa in kommande spelningar.

”Han är förkrossad”, skriver bandet på Instagram.

Skådespelaren Johnny Depp, 59, har varit i blickfånget de senaste veckorna. Under filmfestivalen i Cannes tog han emot stående ovationer från publiken i sju minuter, efter premiärvisningen av filmen ”Jeanne Du Barry”, där han gör sin första rollprestation sedan rättegången mot exfrun Amber Heard, som pågick sommaren 2022.

Nu meddelar stjärnan att de senaste framträdandena har tagit på hälsan – han har nämligen brutit foten. Skadan började som en stressfraktur, skriver han i en Instagram story och fortsätter:

”Men någonstans mellan Cannes och Royal Albert Hall blev det värre, snarare än bättre”.

helskärm Johnny Depp på filmfestivalen i Cannes.

Tvingas ställa in konserter

Han meddelar följarna att han måste ställa in flera konserter med sitt band, Hollywood Vampires. Bandet hade inplanerade spelningar i New Hampshire, Boston och New York under veckan, som de nu kommer ställa in.

”Flera läkare har starkt rekommenderat att jag ska undvika alla sorters aktiviteter för tillfället, så jag är tråkigt nog inte kapabel till att resa just nu”, skriver skådespelaren.

Han meddelar fansen att bandet kommer ge en ”fantastisk show” på alla turnéstopp i Europa och på östkusten i USA senare i sommar. Han skriver även att de kommer kompensera för alla de som köpt biljetter till de inställda spelningarna.

På bandets Instagramsida skriver de att Johnny Depp är ”förkrossad” över att de tvingas ställa in spelningarna.