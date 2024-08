Pedro Pascals panik på SAG awards: ”Jag är lite full”

Känslomässiga talet: ”Kommer få en panikattack”

Publicerad 2024-02-25

Det var en full och känslosam Pedro Pascal som klev upp på scenen under SAG awards.

Men tacktalet till familjen blev kort.

– Jag kommer att få en panikattack, säger stjärnan.

Skådespelaren Pedro Pascal, 48, fick ta emot pris för sin enastående insats i tv-serien ”The last of us” under nattens SAG awards.

Men det var inte någonting som han var beredd på.

– Detta är fel, av flera anledningar. Umm, jag är lite full. Jag trodde att jag kunde bli full här, säger Pascal på scenen.

Tårarna: ”Panikattack”

Efter ett par sekunders återhämtning bjöd han stjärnan på ett känslomässigt tacktal till seriens streamingtjänst, HBO.

– Åh jösses, Louise. Jag skämmer ut mig, men tack så mycket för det här, säger han och brister ut i tårar.

Ännu mer känslosamt blev det när Pedro Pascal skulle tacka sin familj som ”kanske tittar” där hemma.

– Jag kommer att få en panikattack, jag kommer att lämna, säger han och kliver av scenen till publikens applåder.

”Oppenheimer” storvinnare

Under galan, som hölls i Los Angeles och för första gången direktsändes på Netflix, blev storfilmen ”Oppenheimer” kvällens storvinnare.

Den tog hem det ädlaste priset för bästa filmensemble. Dessutom prisades Cillian Murphy för bästa manliga huvudroll och Robert Downey Jr för bästa manliga biroll.