Minnesstund för Lisa Marie Presley

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Hundratals människor samlades på söndagen på Gracelands främre gräsmatta i Memphis för att delta i minnesstunden för Lisa Marie Presley, som dog tidigare denna månad.

Några av de sörjande bar blommor medan de väntade på att gudstjänsten skulle börja under de höga träden på gräsmattan i Graceland – hemmet där Lisa Marie bodde som barn med sin far Elvis Presley.

Graceland är numera ett museum och turistattraktion som hundratusentals fans besöker varje år för att hylla minnet och musiken av Elvis, som avled 1977.

helskärm Människor köar för att få delta i söndagens minnesstund för Lisa Marie Presley – dotter till Elvis Presley.

Söndagens minnesceremoni för Elvis dotter inleddes med sången ”Amazing Grace”, rapporterar AP.

Den 54-åriga sångerskan och låtskrivaren Lisa Marie Presley debuterade som artist 1997 men det dröjde ytterligare sex år innan hon släppte debutalbumet ”To whom it may concern”, som tog sig in på Billboardlistan och som bäst nådde en femte plats.

Den 12 januari i år avled Lisa Marie Presley, timmar efter att ha blivit inlagd på sjukhus för hjärtstopp.