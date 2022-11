Therése Lindgren har fått inbrott i bilen – datorn stulen: ”Så jävla äcklad”

Therése Lindgren har fått inbrott i bilen – datorn stulen: ”Så jävla äcklad”

Hade inte lås på datorn: ”Lärt mig många läxor”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Therése Lindgren har fått inbrott i sin bil.

Nu berättar influencern att hon fick datorn stulen – som det dessutom inte var lås på.

– Jag har lärt mig många läxor men jag blir också så jävla äcklad över att det finns folk som stjäl. Äckligt, säger hon i en Instagram story.

Therése Lindgren, 35, säger att hon hade varit på ett kontor som ligger i Stockholm innerstad, och när hon kom ut till sin bil var det någon som hade krossat hennes bilruta.

I en Instagram story har influencern, som har fler än en miljon följare, filmat bilen och det krossade glaset.

– Men det är typ inte det värsta. Det värsta är att min dator låg där i.

helskärm Therése Lindgren.

”Jag är en sådan jubelidiot”

Hon fortsätter.

helskärm Therése Lindgren berättar om stölden på sin Instagram story.

– Och jag är en sådan jubelidiot som inte har lås på min dator, utan du kan bara öppna locket och så kan du gå in på alla mina sociala medier-konton, du kan gå in på min mejl och bara läsa allting, ladda ner allting, du kan gå in på min Dropbox och kolla alla mina privata bilder och filmer och läsa alla mina...

Therése Lindgren pustar ut.

– Jag har lärt mig många läxor men jag blir också så jävla äcklad över att det finns folk som stjäl. Äckligt.

helskärm Krossade glaset.