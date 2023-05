Loreens fräcka svar efter frågan från Aftonbladets reporter: ”Vad i helvete”

LIVERPOOL. En fråga från Aftonbladets reporter fick Loreen att sätta i halsen.

Men den svenska Eurovision-stjärnan fann sig snabbt och gav svar på tal.

Hennes kvicka replik fick alla på presskonferensen att både jubla och skratta.

Det är inte bara på scenen i Eurovision som Loreen, 39, gör succé.

På en presskonferens efter semifinalen fick hon hela den samlade journalistkåren att både skratta och jubla när hon gav Aftonbladets reporter svar på tal.

Journalisten Torbjörn Ek tog upp den oro som fansen tidigare känt efter att ett klipp från Loreens rep spridits på sociala medier.

– Under repen har fansen varit oroliga för den nya scenografin och också det klippet där din röst för en gångs skull inte var perfekt. Kände du någonsin att du behövde bevisa något? frågade han.

Loreen: ”Vad pratar du om”

Först bara skrattar Loreen åt frågan.

– Var inte perfekt? Älskling, vad pratar du om?

Svaret fick både skratt och applåder från övriga på presskonferensen.

– Vet du hur svårt det är att sjunga den där jäkla sången och dansa samtidigt? fortsätter Loreen och får ännu mer skratt och jubel.

Hon svarar till slut att hon inte känt att hon behöver bevisa något varken för sig själv eller för fansen. De som leder presskonferensen går vidare till nästa fråga.

Men Loreen kan inte släppa frågan från Aftonbladets reporter.

– Inte perfekt? Vad i helvete, säger hon och skrattar högt.

På lördagen den 13 maj tävlar hon och Sverige i finalen av Eurovision song contest 2023.

