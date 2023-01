Mejla Jan-Olov Andersson

Bert-Åke Varg var stor – både som människa och underhållare

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Bert-Åke Varg var själen och hjärtat i tv:s mesta långkörare ”Rederiet”.

Vid sidan av scenen, när han var sig själv, var han en glad skit som alltid höjde stämningen i alla sällskap med någon härlig historia från sin långa karriär.

Det var aldrig några ledsna miner när man träffade Bert-Åke Varg.

Det kvittar om man skulle intervjua honom eller om man råkade hamna bredvid honom på till exempel en galapremiär, han var alltid på gott humör.

Den där godmodigheten, det stora hjärtat, märktes ju även i de roller han gjorde. Och kanske allra mest i förstemaskinisten Gustav Sjögren ombord på M/S Freja i ”Rederiet”. Serien är svensk tv:s mesta långkörare. Den visades i SVT under 20 säsonger åren 1992-2002. Totalt 318 avsnitt.

Snudd på varenda svensk skådespelare var någon gång med i serien, men Bert-Åke Varg var en av få som var med på hela resan.

Hans ”Sommar”-prat är ett av de bästa jag hart hört

Kan tänka mig att han var en sorts trygghet för manusförfattarna. I en så lång tv-serie finns det alltid ögonblick när inget särskilt händer. Då var det bara att lägga in en scen med maskinisten Gustav Sjögren. Alla visste att Bert-Åke Varg, han levererar. Gör något intressant av varje ögonblick han är med framför kameran.

Han växte upp på en gård i Hörnefors i Västerbotten. Samma ort som de berömda fotbollsbröderna Nordahl, med Gunnar (1921-1995) i spetsen, kom från. Han som blev vårt första internationella fotbollsproffs, i Italien.

Bert-Åke Varg.

Om sin uppväxt, i en bonde- och arbetarfamilj, berättade Bert-Åke mycket underhållande i sitt ”Sommar”-program i fjol. Han var då, 90 år gammal, den äldsta ”Sommar”-debutanten någonsin. Skojade om att programmet därför kanske borde döpts om till ”Runstenspodden”.

Hans ”Sommar”-prat är ett av de bästa jag hart hört. Fullt av underbara skrönor från en lång artist- och skådespelarkarriär och kärleksfulla hyllningar till alla kollegor han jobbat med, till de två kvinnorna i hans liv och till sina barn. Finns att lyssna på på sr.se.

Teaterutbildningen fick han på Calle Flygares Teaterskola i Stockholm.

Genombrottet kom som sångare när han och Britta Lindmark sjöng in ”Kökspolka” 1956.

Mångsidigheten – att han både kunde spela dramatiska och komiska roller och dessutom sjunga och dansa – ledde till mängder av revyer, krogshower, operetter, filmer och tv-shower.

Revyer gjorde han tillsammans med bland annat Kar de Mumma, Hagge Geigert och Ulf Larsson.

Tidigt i karriären jobbade han med Nils Poppe och fick ta över hans roll i ”Lorden i gränden” i slutet av 1950-talet.

”Fint som snus” var välgjord tv-underhållning som han och Eva Bysing gjorde 1973 och 1977.

Har något slags inofficiellt världsrekord i filmdubbning

En av hans lite oväntade succéer var ”The phantom of the opera” på Oscarsteatern. När han blev tillfrågad om att spela teaterdirektören Firmin, trodde han de skämtade med honom. Det skulle ju vara operasångare i alla roller. Men efter att ha provsjungit, så fick han och tog sig an rollen. Han gjorde den i 1 173 föreställningar åren 1989-1995 och belönades med Guldmasken för den.

Det brukar också sägas att Bert-Åke Varg har något slags inofficiellt världsrekord i filmdubbning. Hans röst är känd från bland annat ”Fablernas värld”, som Pentti Varg, ”Djungelboken”, ”Tintin” och ”Asterix”.

Och flera generationer barn lärde sig älska ugglan Helge via det populära barnprogrammet ”Från A till Ö” med Birgitta Andersson.

Att det inte var de hetaste skådespelarjobben att dubba tecknade filmer eller att göra barnprogram, brydde sig aldrig Bert-Åke om. Han var inte för fin för något.

Sista rollen framför kameran blev i Felix Herngrens komediserie ”Andra åket” 2018. Serien handlar om hemvändare i fjällvärlden. Bert-Åke spelade den lite demente men händige pistmaskinisten Lennart.

Och så var han, som sagt var, vad man brukar kalla ”en glad skit”.

Under ett par timmar en kväll för sju, åtta år sedan, jag hade sett en teaterföreställning med Göran Forsmark (1955-2020), hamnade jag efteråt vid samma bord som Göran Forsmark och Bert-Åke Varg.

Göran var en god vän och underbar historieberättare, men när Bert-Åke tog till orda, satt vi båda andra bara tysta och lyssnade på honom.

Han var en stor beundrare av Jussi Björling (1911-1960), den världsberömde operasångaren. Bert-Åke berättade hur det efter en revyföreställning han var med i, plötsligt knackade på dörren till logen. När han öppnade, stod Jussi Björling där.

Bert-Åke berättade hur avundsjuk Jussi hade varit på Bert-Åke och hans kollegor som fick folk att skratta och må bra.

– Jag får ju bara åka världen runt och gapa så högt jag kan, sa han.

Sedan hade han styrkt sig med några klunkar ur en medhavd flaska, innan han sjöng ”Till havs” i den lilla logen.

– Tänk att Jussi Björling sjöng den bara för oss. Större än så kan ingenting bli, sa Bert-Åke Varg.

I dag är vi många som minns Bert-Åke Vargs storhet. Både som människa och underhållare.