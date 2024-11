”That 70's show”-stjärnan Laura Prepon skiljer sig

Var gift med Ben Foster i sex år

Publicerad 09.13

Skådespelarparet Laura Prepon och Ben Foster skiljer sig.

Foster har lämnat in en skilsmässoansökan, rapporterar TMZ.

Kärleken är över för Hollywoodstjärnorna Laura Prepon, 44, och Ben Foster, 44.

Foster har ansökt om skilsmässa från Prepon och angett den nionde september som datumet för separationen, skriver TMZ. I ansökan skriver han att han och Prepon inte längre ”framgångsrikt kan leva tillsammans som man och fru”.

Enligt källor till sajten gjorde paret slut någon gång de senaste månaderna och Prepon bor nu i Tennessee medan Foster bor i Los Angeles.

Har två barn

Laura Prepon och Ben Foster var vänner i flera år innan de förlovade sig 2016. De gifte sig 2018 och har två barn tillsammans, en sjuårig dotter och en fyraårig son.

Prepon är känd från succéserier som ”That 70’s show” och ”Orange is the new black”. Foster har spelat i ”X-men”, ”Alpha dog” och ”Six feet under”.