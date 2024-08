Pernilla Wahlgrens första möhippa ställdes in

Öppnar upp: Pappa Hans dog samma helg

Uppdaterad 22.41 | Publicerad 22.09

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Pernilla Wahlgren har precis varit på möhippa på ett slott i Skåne.

Men tanken var först att väninnorna skulle åka på lyxresort i Grekland redan i maj.

Resan fick dock ställas in eftersom Hans Wahlgren var allvarligt sjuk, berättar Wahlgren i sin podcast.

Pernilla Wahlgren har precis varit på möhippa i Skåne inför att hon ska gifta sig med kärleken Christian Bauer.

I senaste avsnittet av ”Wahlgren och Wistam” berättar de att kompisgänget tidigare hade planerat en möhippa till en grekisk lyxresort som de fick ställa in. Detta eftersom Pernilla Wahlgrens pappa Hans Wahlgren som dog i maj blev sämre just då.

– Allt var i princip packat och klart. Tre eller fyra dagar innan så blev ju din pappa riktigt dålig. Till slut sa vi att det går inte. Vi ställde in i sista minuten, säger Wistam.

– Jag visste ju så klart inte om det här. Det var ju väldigt bra att ni ställde in den självklart. Det var ju jättebra att alla kände in, fyller Wahlgren i.

Samma helg gick Hans Wahlgren bort 86 år gammal.

– Det var sådan tur att vi ställde in den möhippan, säger Sofia Wistam i podden.

Pernilla Wahlgren har redan gift sig en gång i hemlighet med kärleken Christian Bauer. Främst var det för att hon ville att hennes sjuka pappa Hans Wahlgren, som förde sin dotter till altaret, skulle kunna vara med på bröllopet.

expand-left helskärm Pernilla Wahlgren.

expand-left helskärm Pernilla Wahlgrens pappa Hans Wahlgren dog i maj tidigare år.

Blev bortrövad under SVT-möte

I avsnittet berättar Wahlgren också om den andra planerade möhippan som hon precis varit på.

Mitt i ett Allsångsmöte med SVT blev Wahlgren ”bortrövad” för att åka i väg.

– Det är klart att jag har fattat att det kommer ske en möhippa någon gång. Men jag tänkte nog hela tiden att de kommer köra det efter allsången. Så jag blev otroligt chockad, säger hon i senaste avsnittet.

expand-left helskärm Möhippa för Pernilla Wahlgren.

Flög privatplan

Vidare berättar Pernilla Wahlgren att hon hela tiden fick höra att hon skulle åka till Berlin, något hon sagt att hon absolut inte vill. Därför var hon övertygad om att det var ett skämt – vilket det också var. Wahlgren kördes till Arlanda där ett privatplan väntade.

– När jag kliver på planet sitter de flesta tjejerna som var med på resan och sjunger ”Going to the chapel and we’re gonna get married”. Det var sådan feststämning i detta ”private jet”, jag har aldrig åkt i ett sådant fint privatplan förut.

Med på möhippan var bland andra Sofia Wistam, Jessica Wahlgren Norman och Hanna Hedlund.

expand-left helskärm På planet till hemliga slutdestinationen.

Övervägde bröllop på slottet

När det blev dags för landning råkade piloten försäga sig genom att avslöja att de skulle landa i Ängelholm. Möhippan anordnades på ännu oöppnade hotellet Maryhill estate på Örenäs slott.

– Det roliga är att vi pratade om att vi skulle ha vårt bröllop här. Men jag tänkte ”Tänk om det kommer att regna” och så blev det att vi valde att lägga bröllopet utomlands.

– Ni kunde ju inte ha valt ett bättre ställe, jag var helt i sjunde himlen,.

Under möhippan gjorde de aktiviteter som att ha seans med ett medium, silent yoga, burlesque-dans och krokimålning. Men också lyxmiddagar, en av dem med sex rätter.

– Jag känner bara sådan tacksamhet och vill från djupet av mitt hjärta säga tack till alla er, mina bästa vänner för en otrolig möhippa, säger Wahlgren i sin podcast.

expand-left helskärm Pernilla Wahlgrens möhippa.