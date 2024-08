Realitystjärnan Rachel Fuda gravid: ”Fyra barn är ett bra antal”

Berättar om IVF-processen

Publicerad 16.43

”Real Housewives of New Jersey”-stjärnan Rachel Fuda är gravid.

Detta avslöjar hon efter att stjärnan varit igenom en IVF-process.

Något hon avslöjar i ett specialavsnitt av realityprogammet.

Rachel Fuda, 33, kom med glada nyheter i senaste avsnittet av ”Real housewives of New Jersey”.

Stjärnan väntar barn tillsammans med maken John Fuda. Det var i specialavsnittet ”Off the rails” som realityprofilen berättade för resten av fruarna att paret Fuda väntar tillökning i familjen.

I förra säsongen fick tittarna följa Rachel Fudas resa mot att bli gravid genom IVF.

– Klockan tickar. Jag känner bara att fyra barn är ett bra antal. Tiden är nu. Detta är en ett år lång process. Jag vill göra detta och bli klar, sa hon då.

Paret Fuda har sedan tidigare tre barn, Jaiden, 17, Gianella, 4, och Giuliana, 2.

Fick barn veckor före inspelning

Realitystjärnan har pratat öppenhjärtigt om graviditeten med sin yngsta dotter som föddes sju veckor före hon skulle börja spela in säsong 13 av ”Real Housewives of New Jersey”.

– Det var tufft. Man känner sig inte som sig själv. Man känner sig obekväm, ens kropp är inte riktigt som ens egen ännu. Det var absolut tufft och prövande, men jag tycker att jag hanterade det riktigt bra, har hon tidigare sagt till US Weekly.

Vidare berättade Fuda att hon hade ett fint stöd av familjen efter förlossningen.

– Jag är så tacksam för det. Utan mina föräldrar, min man, min bror och svägerska hade jag inte kunnat göra något av det här, sa hon då.