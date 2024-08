Kaos i Kanal 5:s nya satsning ”Race across the world”: ”Anställda har blivit sjuka”

Hård kritik från produktionsanställda • Vd:ns svar: ”Bestört”

Uppdaterad 2024-07-04 | Publicerad 2024-05-23

Extremt långa arbetsdagar, knappt någon sömn – och personal som blivit sjuk av utmattning.

Anställda larmar om kaos under inspelningen av Kanal 5:s storsatsning ”Race across the world”.

”Jag blev naturligtvis bestört”, skriver produktionsbolaget ITV:s vd Anna Rydin i ett mejl till Aftonbladet.

Aftonbladet kunde tidigare i vår berätta om att det brittiska tv-programmet ”Race across the world” får en svensk upplaga hos Kanal 5 och streamingtjänsten Max senare i år med Kristin Kaspersen som programledare.

Programledaren Kristin Kaspersen tillsammans de alla deltagare.

Nu skakas inspelningen av larm om missförhållanden i produktionen, skriver Instagramkontot Tv:s baksida, som belyser arbetsmiljöproblem i tv-branschen.

”Från dag ett har det jobbats orimligt långa arbetspass utan någon som helst vila” och ”anställda har blivit sjuka av utmattning”, står det i Instagraminlägget.

Vittnar om för långa dagar utan sömn

Anställda uppger också att de under de två första veckorna av inspelningen jobbade i genomsnitt 18 timmar per dag med en medelsömn på tre timmar per natt, vissa nätter ingen sömn alls, och att extremt lite vila varit inplanerat i schemat. Det vittnas också om en ”grov tystnadskultur” inom produktionen.

Personer med insyn berättar för Aftonbladet att larmen hos Tv:s baksida stämmer överens med verkligheten.

Inspelningarna pågår just nu, där kändisar som Felix Herngren, Eva Röse och Emil Henrohn ska ta sig 11 000 kilometer över en hel kontinent via ett gäng okända checkpoints. En resa som tar cirka 40 dagar. Men de får inte flyga, använda sina telefoner eller betalkort och har en extremt begränsad budget.

Produktionsbolagets vd Anna Rydin om kritiken

Programmet produceras av ITV Studios. Vd:n Anna Rydin väljer att svara på den hårda kritiken i form av mejlsvar till Aftonbladet.

Vad känner du som vd när era anställda larmar om extrema arbetspass utan vila?

”Jag blev naturligtvis bestört. Det ska vara en rimlig arbetsbelastning i våra produktioner och därför agerade vi också direkt när vi upptäckte att schemat inte höll”, skriver hon.

Anna Rydin berättar att man inte höll schemat under de två första rutterna, men att upplägget sedan gjordes om och förstärkningar flögs ner.

Det finns anställda som har blivit sjuka av utmattning. Vad tänker du här?

”Det ska förstås inte ske på en arbetsplats. Vi flög hem två medarbetare och har följt upp deras mående på hemmaplan.”

Anställda vittnar om en grov tystnadskultur, men Anna Rydin menar att de är ”oerhört noga med att öppenhet är viktigt” och att det finns tydliga policies och en anonym visselblåsarfunktion, även för frilansare.

”Verkligheten krockade med planeringen”

Vad tycker du själv att ni har gjort för misstag i den här produktionen?

”Vi misslyckades med att schemalägga produktionen på ett bra sätt initialt. Verkligheten krockade med planeringen. Det blev för långa dagar, och så ska det inte vara att jobba i våra produktioner. När vi upptäckte det satte vi in åtgärder omedelbart.”

På vilket sätt ser ni till att det här aldrig händer igen?

”Vi har bra planeringsrutiner, men kommer förstås att se över dem igen efter detta. Vi utvärderar också löpande hur vi hanterade situationen när den väl uppstod. Nu får jag rapporter om att läget är bättre, så skulle det förstås ha varit från början.”

FAKTA Här är deltagarna i ”Race across the world” Makarna Felix och Clara Herngren Far och son Thomas Wassberg och Björn Wieser Son och mor Peter Magnusson och Lotta Blomqvist Bästa vännerna Emil Henrohn och Carl Hedin Systrarna Eva och Karin Röse Läs mer

Tv-kanalen: ”Så ska det inte vara”

Axel Eriksson, innehållsdirektör på Warner Bros Discovery, säger från tv-bolagets sida att man uppskattar när anställda larmar vid dålig arbetsmiljö.

– Det finns ingen motsättning här, säger han och fortsätter:

– Jag är supertacksam att anställda flaggar om något är fel i en produktion så att vi och produktionsbolaget har möjlighet att ställa saker till rätta. Den information jag har fått här nu är att saker är iordningställda, att det som har varit fel nu är löst.

Angående de extremt långa arbetsdagarna för personalen säger Axel Eriksson:

– Så ska det inte vara. Och igen, vi är tacksamma att det har flaggats upp om det inte har funkat som det ska. Jag vet att väldigt många har jobbat stenhårt för att planera det här så bra det går innan. Sen är det så, precis som det är på alla arbetsplatser när man gör saker för första gången, att utmaningar dyker upp. Det enda man kan göra då som människa och ledare är att agera så fort man bara kan och ställa det till rätta så fort man kan. Och det vet jag verkligen att vi och ITV har gjort.

Anställda har ju blivit sjuka av utmattning under den här produktionen. Vad tänker du om det?

– Det är jättetråkigt. Så ska det inte vara på någon arbetsplats i någon produktion.

Programledaren Kristin Kaspersen är mitt uppe i inspelningarna och har inte möjlighet att ställa upp på en intervju, uppger Warner Bros Discovery för Aftonbladet.