Oscar Zia i banbrytande pjäs: Lyxigt

Spelar mot Edvin Törnblom

Sara Haldert/TT

Uppdaterad 08.31 | Publicerad 07.34

När den banbrytande pjäsen ”Oss pojkar emellan” sätts upp i Sverige igen spelar Oscar Zia en av huvudrollerna.

– Det är lyxigt att få spela en karaktär som speglar ens egna innersta tankar, säger han.

Mart Crowleys pjäs ”The boys in the band” hade premiär off Broadway 1968, och skildrar en grupp homosexuella vänner som samlas för en födelsedagsfest i en spatiös lägenhet i New York. Festen utvecklas till en kväll av dolda agendor, lögner och neuroser, men också av att inte våga stå för vem man är.

expand-left helskärm Oscar Zia spelar i "Oss pojkar emellan" på Cirkus i Stockholm nästa år. Arkivbild.

Banbrytande

Pjäsen var banbrytande i en tid då homosexuella ofta bara vågade vara sig själva i slutna rum, men sedan premiären har den spelats många gånger på världens teaterscener (däribland i Malmö 1970), och även blivit både film och Netflixproduktion.

Nu sätts pjäsen upp på Cirkus i Stockholm med Edward af Sillén i regissörsstolen och med bland andra Oscar Zia, Edvin Törnblom, Björn Elgerd och Carlos Romero Cruz i rollistan.

För Oscar Zia, som inte stått på en teaterscen sedan tolvårsåldern, blir det en efterlängtad återkomst till tiljorna.

– Det ska bli otroligt roligt. Jag sitter ofta inlåst i studion och skriver musik. Det känns väldigt kul att få göra någonting annat mellan skivorna, säger han.

Pjäsens huvudtema handlar om att våga vara den man verkligen är. Och att samtliga skådespelare, och större delen av teamet runt omkring, är queer bidrar till genuiniteten, tror Zia.

expand-left helskärm Edvin Törnblom

Igenkänning

– Som skådespelare ska jag ju kunna spela vad fan som helst. Samtidigt är det lyxigt att få spela en karaktär som speglar ens egna innersta tankar och vad man själv har fått gå igenom i livet. Det är som ett förarbete man är född med, säger han och tillägger:

– Dessutom är det alltid viktigt med representation, och att se något annat på scenen än det man är van vid.

Samtidigt tror Zia på hög igenkänningsfaktor för den som går och ser ”Oss pojkar emellan”.

– Det viktiga med historien är inte att ensemblen är queer, utan att den handlar om väldigt mänskliga känslor och relationer. Att publiken ska få en härlig stund, få skratta, tänka och bli berörd, säger han.