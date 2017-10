Ett lättsmält och mediokert ingenting

++

”Born under a bad sign” (Eric Saade)

Funkig soulpop med discogitarrer. Saade gör en ok och något nasal Justin Timberlake-variant av Moneybrother.

+++

”Jag håller mig vid liv” (Uno Svenningsson)

Hur en låt av gamla och intensiva kaosorkestern Monster (”You’ll be sorry”) kan låta så mycket Uno Svenningsson är häpnadsväckande. Att sänka tempot på sina covers är ett enkelt knep, men resultatet brukar inte vara så här välgjort och genomarbetat.

+++

”It’s been hurting all the way with you, Joanna” (Sabina Ddumba)

En av Wendins signaturmelodier. Har svårt att se vad någon ska kunna tillföra det emotionella originalet, men Sabina Ddumba sätter en egen färg på låten genom soul, jazz och gospelkörer.

++

”Reconsider me” (Kikki Danielsson)

Att Moneybrother såg ut som Bruce Springsteen 1978 gjorde att många förknippade honom med The New Jersey Devil. Han svarade med att låta så mycket Springsteen som möjligt i ”Reconsider me”. Kikkis version är mer svensk folkpark med kulörta lyktor. Dragspelet placerar låten närmare Tom Waits eller det sorgligt undanskymda rockbandet Perssons Pack.

+++

”They’re building walls around us” (Icona Pop)

Det går alldeles utmärkt att sittdansa här. En av Anders Wendins starkaste poprefränger passar naturligtvis Icona Pop utmärkt.